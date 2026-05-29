Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан
Президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя.
2026-05-29T11:35+0500
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом.
11:35 29.05.2026 (обновлено: 11:37 29.05.2026)
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл в эту страну с рабочим визитом.
"По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в город Астану",— говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.
Глава государства примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках организации.
Также его участники рассмотрят приоритетные направления практического взаимодействия.