В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи
Международный турнир проходит в "Олимпийскои городке". В нем участвуют свыше 1200 спортсменов из 11 стран мира.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В столице Узбекистана начался Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, сообщает пресс-служба НОК.В турнире, который принимает "Олимпийский городок", участвуют более 1200 спортсменов из 11 стран.Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях.Согласно регламенту соревнований, 28–29 мая на татами выйдут юниоры, а 30–31 мая медали разыграют представители молодежной категории.Кубок входит в число крупнейших молодежных соревнований по дзюдо в Азии и позволяет спортсменам получить важный международный опыт, а также заработать рейтинговые очки.
