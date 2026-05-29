В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи
09:15 29.05.2026 (обновлено: 09:18 29.05.2026)
В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи.
Международный турнир проходит в "Олимпийском городке". В нем участвуют свыше 1200 спортсменов из 11 стран мира.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В столице Узбекистана начался Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи, сообщает пресс-служба НОК.
В турнире, который принимает "Олимпийский городок", участвуют более 1200 спортсменов из 11 стран.
Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях.
Согласно регламенту соревнований, 28–29 мая на татами выйдут юниоры, а 30–31 мая медали разыграют представители молодежной категории.
Кубок входит в число крупнейших молодежных соревнований по дзюдо в Азии и позволяет спортсменам получить важный международный опыт, а также заработать рейтинговые очки.
