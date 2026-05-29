Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета — трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20260529/uzbekistan-chempionat-azii-po-xudojestvennoy-gimnastike-16-medaley-57941778.html
Узбекистан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Узбекистан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила нынешний чемпионат континента с 12 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.
2026-05-29T12:18+0500
2026-05-29T12:34+0500
гимнастика
золотая медаль
серебро
бронза
спортивные соревнования
узбекистан
бишкек
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1d/57943057_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_5caffa78db314166df298e2534068f71.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Бишкеке завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике. По итогам соревнований сборная Узбекистана продемонстрировала один из лучших результатов турнира, завоевав в общей сложности 12 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали — всего 16 наград, сообщает пресс-служба НОК.Особенно успешным для команды стал заключительный день чемпионата, в котором узбекские гимнастки добавили в копилку 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.Главной героиней соревнований стала Тахмина Икромова, одержавшая победу сразу в четырех дисциплинах среди взрослых — обруч, мяч, лента, булавы.Еще одно золото в копилку сборной принесла Анора Мамажонова, ставшая лучшей среди юниорок в упражнении с булавами.Серебряные награды в заключительный день завоевали:Наталья Усова (лента, взрослые)Ясмина Зуфарова (лента, юниоры)Бронзовую награду в упражнениях с булавами среди взрослых завоевала Наталья Усова.Узбекские гимнастки уверенно завершили чемпионат Азии, подтвердив высокий уровень подготовки и статус одной из сильнейших команд континента.
https://uz.sputniknews.ru/20260526/uzbekistanskie-gimnastki-zavoevali-chetyre-zolota-i-bronzu-na-chempionate-azii-57881213.html
узбекистан
бишкек
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1d/57943057_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_4b3308b6709a553f0ba5acdcf9ba9b86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гимнастика, золотая медаль, серебро, бронза, спортивные соревнования, узбекистан, бишкек
гимнастика, золотая медаль, серебро, бронза, спортивные соревнования, узбекистан, бишкек

Узбекистан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике

12:18 29.05.2026 (обновлено: 12:34 29.05.2026)
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
© НОК Узбекистана
Подписаться
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила нынешний чемпионат континента с 12 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Бишкеке завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике. По итогам соревнований сборная Узбекистана продемонстрировала один из лучших результатов турнира, завоевав в общей сложности 12 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали — всего 16 наград, сообщает пресс-служба НОК.
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
© НОК Узбекистана
Особенно успешным для команды стал заключительный день чемпионата, в котором узбекские гимнастки добавили в копилку 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Главной героиней соревнований стала Тахмина Икромова, одержавшая победу сразу в четырех дисциплинах среди взрослых — обруч, мяч, лента, булавы.
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
© НОК Узбекистана
Еще одно золото в копилку сборной принесла Анора Мамажонова, ставшая лучшей среди юниорок в упражнении с булавами.
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
© НОК Узбекистана
Серебряные награды в заключительный день завоевали:
Наталья Усова (лента, взрослые)
Ясмина Зуфарова (лента, юниоры)
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
© НОК Узбекистана
Бронзовую награду в упражнениях с булавами среди взрослых завоевала Наталья Усова.
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
© НОК Узбекистана
"Таким образом, сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила нынешний чемпионат континента с 12 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2026
Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
© НОК Узбекистана
Узбекские гимнастки уверенно завершили чемпионат Азии, подтвердив высокий уровень подготовки и статус одной из сильнейших команд континента.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Узбекистанские гимнастки завоевали четыре золота и бронзу на чемпионате Азии
26 мая, 16:54
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0