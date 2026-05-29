Узбекистан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике

Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила нынешний чемпионат континента с 12 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

2026-05-29T12:34+0500

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Бишкеке завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике. По итогам соревнований сборная Узбекистана продемонстрировала один из лучших результатов турнира, завоевав в общей сложности 12 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали — всего 16 наград, сообщает пресс-служба НОК.Особенно успешным для команды стал заключительный день чемпионата, в котором узбекские гимнастки добавили в копилку 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.Главной героиней соревнований стала Тахмина Икромова, одержавшая победу сразу в четырех дисциплинах среди взрослых — обруч, мяч, лента, булавы.Еще одно золото в копилку сборной принесла Анора Мамажонова, ставшая лучшей среди юниорок в упражнении с булавами.Серебряные награды в заключительный день завоевали:Наталья Усова (лента, взрослые)Ясмина Зуфарова (лента, юниоры)Бронзовую награду в упражнениях с булавами среди взрослых завоевала Наталья Усова.Узбекские гимнастки уверенно завершили чемпионат Азии, подтвердив высокий уровень подготовки и статус одной из сильнейших команд континента.

