Узбекистан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике
12:18 29.05.2026 (обновлено: 12:34 29.05.2026)
© НОК УзбекистанаГимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Бишкеке завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике. По итогам соревнований сборная Узбекистана продемонстрировала один из лучших результатов турнира, завоевав в общей сложности 12 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали — всего 16 наград, сообщает пресс-служба НОК.
Особенно успешным для команды стал заключительный день чемпионата, в котором узбекские гимнастки добавили в копилку 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Главной героиней соревнований стала Тахмина Икромова, одержавшая победу сразу в четырех дисциплинах среди взрослых — обруч, мяч, лента, булавы.
Еще одно золото в копилку сборной принесла Анора Мамажонова, ставшая лучшей среди юниорок в упражнении с булавами.
Серебряные награды в заключительный день завоевали:
Наталья Усова (лента, взрослые)
Ясмина Зуфарова (лента, юниоры)
Бронзовую награду в упражнениях с булавами среди взрослых завоевала Наталья Усова.
"Таким образом, сборная Узбекистана по художественной гимнастике завершила нынешний чемпионат континента с 12 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями", — говорится в сообщении.
Узбекские гимнастки уверенно завершили чемпионат Азии, подтвердив высокий уровень подготовки и статус одной из сильнейших команд континента.