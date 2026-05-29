В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро

Sputnik Узбекистан

В основе экспозиции — фотографии из архива медиагруппы "Россия сегодня", правопреемника Совинформбюро, сделанные с 1940-х по 2020-е годы.

2026-05-29T10:44+0500

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.На выставке можно увидеть снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции представлены работы Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.Экспозицию открыл постпред России при ООН Василий Небензя. А само мероприятие посетили десятки гостей, в том числе дипломаты и сотрудники секретариата ООН."Мы чтим память наших коллег. Их профессиональный и человеческий подвиг - продолжение традиции военных корреспондентов Совинформбюро. Они до конца выполняли свой долг, чтобы правда о происходящем была зафиксирована и услышана. Именно поэтому работа журналиста на месте событий сохраняет особое значение и сегодня", — продолжил Небензя.Главная особенность экспозиции — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают": посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов — запечатленные моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лег в основу выставки.Выставка в штаб-квартире ООН стала началом масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических стационарных экспозиций.

