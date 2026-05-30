ИИ, семеноводство, пошлины: итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета

2026-05-30T14:19+0500

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии рассказали об итогах состоявшегося в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое стало ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и дальнейшего углубления сотрудничества между государствами-членами.На заседании также определены дальнейшие ориентиры развития Евразийского экономического союза по ключевым направлениям.В ходе заседания принято Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе, направленное на формирование единого подхода государств-членов ЕАЭС к ответственному развитию и применению искусственного интеллекта на основе цифрового суверенитета, этичности, недискриминации и недопущения барьеров на внутреннем рынке Союза.Рассмотрены результаты реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые подтвердили значимый прогресс ЕАЭС в нормотворческой работе, рост ключевых экономических показателей государств-членов и укрепление взаимной торговли, а также заложили основу для дальнейшего расширения интеграции в новых сферах сотрудничества.Обсуждена реализация в 2025 году Основных направлений международной деятельности ЕАЭС, включая расширение сети соглашений о свободной и преференциальной торговле, развитие сотрудничества с международными организациями и объединениями, а также укрепление глобального позиционирования Союза через продвижение интеграционного опыта и участие в международных инициативах.Поддержано предложение об официальном старте переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Тунисом, направленном на расширение взаимного доступа на рынки, снижение барьеров и развитие взаимовыгодной торговли с учетом экспортного потенциала стран Союза.Одобрены переговоры с Сербией о внесении изменений в Соглашение о зоне свободной торговли для упрощения подтверждения условий "прямой поставки товаров" и оптимизации документального сопровождения в целях облегчения взаимной преференциальной торговли.Подведены итоги 2025 года в сфере регулирования естественных монополий: на заседании ВЕЭС представлен годовой обзорный доклад, отражающий законодательную и регуляторную практику стран ЕАЭС, результаты мониторинга ЕЭК и направления дальнейшего углубления интеграции в данной сфере с учетом задач экологии и энергоэффективности.Утвержден доклад ЕЭК о реализации планов либерализации услуг в ЕАЭС, фиксирующий прогресс в формировании единого рынка и развитии сотрудничества в сферах туризма, метеорологии, маркшейдерской съемки, оценки имущества, научных исследований и кинематографии, а также меры по созданию реестров поставщиков и заключению соглашений об административном взаимодействии.Высший совет расширил на АПК механизм финансового содействия при реализации кооперационных проектов в ЕАЭС. Приняты документы о запуске механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе ЕАЭС за счет бюджета Союза в форме субсидирования процентных ставок по кредитам, направленного на развитие кооперации, технологическое развитие и расширение торгово-экономического сотрудничества государств-членов.Одобрен доклад ЕЭК о результатах унификации законодательства ЕАЭС в сфере семеноводства и испытания сортов сельскохозяйственных растений, а также поддержаны дальнейшие направления сближения регулирования, направленные на развитие общего рынка семян, рост взаимной торговли и укрепление продовольственной безопасности государств Союза.Урегулирован вопрос распределения ввозных таможенных пошлин, уплаченных в Казахстане при ввозе товаров по контрактам на недропользование. Главы государств Союза подписали Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, согласно которому ввозные таможенные пошлины по отдельным импортным операциям казахстанских недропользователей не подлежат распределению между государствами Союза, что позволит избежать двойной нагрузки на бюджет Казахстана.В заседании приняли участие главы стран Евразийского экономического союза – президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также Вице-премьер Армении Мгер Григорян и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.Со стороны государств – наблюдателей при ЕАЭС – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак.Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге.

