Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260530/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-aerodromam-vsu-obektam-tek-57972038.html
Российские военные нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК
Российские военные нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК
Sputnik Узбекистан
Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
2026-05-30T16:16+0500
2026-05-30T16:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
безопасность
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/13/44428768_0:71:3181:1860_1920x0_80_0_0_0b9d52eb7405a2c8a5fff8cfc16cb338.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская армия нанесла удар возмездия по военным аэродромам и объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ровно, Николаеве, а также в части Запорожской области, подконтрольной противнику. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/13/44428768_304:0:2876:1929_1920x0_80_0_0_33054ddd14d7c01a0760acee2ed158ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, безопасность, всу
сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, безопасность, всу

Российские военные нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК

16:16 30.05.2026
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота смешанной истребительной авиагруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа смешанной истребительной авиагруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2026
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская армия нанесла удар возмездия по военным аэродромам и объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщает Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.

В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ровно, Николаеве, а также в части Запорожской области, подконтрольной противнику. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0