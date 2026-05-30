https://uz.sputniknews.ru/20260530/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-aerodromam-vsu-obektam-tek-57972038.html
Российские военные нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК
Российские военные нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК
Sputnik Узбекистан
Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
2026-05-30T16:16+0500
2026-05-30T16:16+0500
2026-05-30T16:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
безопасность
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/13/44428768_0:71:3181:1860_1920x0_80_0_0_0b9d52eb7405a2c8a5fff8cfc16cb338.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская армия нанесла удар возмездия по военным аэродромам и объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ровно, Николаеве, а также в части Запорожской области, подконтрольной противнику. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/13/44428768_304:0:2876:1929_1920x0_80_0_0_33054ddd14d7c01a0760acee2ed158ae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, безопасность, всу
сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, безопасность, всу
Российские военные нанесли удар возмездия по аэродромам ВСУ и объектам ТЭК
Атаке также подверглись пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Российская армия нанесла удар возмездия по военным аэродромам и объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Ровно, Николаеве, а также в части Запорожской области, подконтрольной противнику. В нескольких регионах страны объявляли воздушную тревогу.