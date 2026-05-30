Владимир Путин выступил перед СМИ по итогам визита в Казахстан — основные заявления

Sputnik Узбекистан

Глава РФ ответил на вопросы журналистов по широкому кругу тем, включая перспективы Армении в случае выхода из ЕАЭС, ситуацию вокруг упавшего в Румынии беспилотника, конфликт на Украине, отношения с Европой и развитие российско-казахстанского сотрудничества.

2026-05-30T11:16+0500

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что ждет Армению при выходе из ЕАЭС, и ответил на другие вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. О позиции Армении по ЕАЭСРоссийский лидер предупредил, что Ереван при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле.Армения также столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14 процентов ВВП.Путин также напомнил, что доля инвестиций российского капитала в Армении составляет более 86 процентов.Президент призвал провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или Евросоюзе как можно скорее. При этом он отметил, что любые экономические решения Еревана по сближению с ЕС не испортят гуманитарные связи с Россией.О падении беспилотника в РумынииПутин прокомментировал инцидент с дроном на территории Румынии. Он предположил, что речь идет о ситуации с украинским аппаратом, сбившимся с курса из-за РЭБ или несовершенства технических данных.Россия готова провести объективное расследование и дать оценку, если ей передадут данные по упавшему беспилотнику, отметил президент.По словам главы РФ, установить все обстоятельства происшествия, удастся только после тщательного и всестороннего расследования. О конфликте на УкраинеСитуация в зоне СВО дает право говорить, что украинский кризис близится к завершению, отметил Путин. При этом он добавил, что конкретные сроки назвать невозможно.Вместе с тем президент подчеркнул, что Москва готова к продолжению переговоров и никогда не отказывалась от них. Он также напомнил, что трагедия на Украине стала результатом действий западных политиков.Кроме того, Запад обманул Россию в том, что НАТО якобы не сделает ни шага на восток, добавил Путин.Говоря об атаке ВСУ на Старобельск, президент заявил, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по колледжу.При этом, как отметил Путин, об ответном ударе российских военных по киевскому региону западные медиа сообщали с утра до позднего вечера.Об отношениях с ЕвропойМосква никогда не угрожала европейским странам, подчеркнул президент.Кроме того, Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей, отметил Путин.Президент добавил, что европейцы фактически пытаются "кое-что восстановить". Он также обратил внимание на то, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер всегда действовал в интересах немецкого народа. Что касается реакции Европы на кандидатуру Шредера как возможного переговорщика с Россией, то она была разной, в том числе и позитивной.О сотрудничестве с КазахстаномСтроительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России, заявил Путин.Президент добавил, что сохранение близких отношений между Москвой и Астаной имеет первостепенное значение, это создает важный уровень доверия.Он также отметил, что доволен итогами переговоров с Казахстаном и благодарен президенту Касым-Жомарту Токаеву за поддержку русского языка.

