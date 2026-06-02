Какие задачи по ускоренному развитию химпрома поставил президент Узбекистана
18:10 02.06.2026 (обновлено: 18:26 02.06.2026)
В Узбекистане за последние 9-10 лет экспорт продукции химпрома вырос в 3 раза
В последние годы в отрасль привлекли $8,3 млрд инвестиций и ввели в эксплуатацию 87 крупных производственных мощностей.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил задачи по ускоренному развитию химпрома, сообщает пресс-служба руководителя страны.
“Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по задачам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестиционных проектов в регионах”, — говорится в сообщении.
Согласно озвученным данным, в последние годы в отрасль привлекли $8,3 млрд инвестиций и ввели в эксплуатацию 87 крупных производственных мощностей, освоили производство более 60 видов новой продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате экспорт отрасли вырос втрое, а число работников превысило 50 тыс.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев раскритиковал импорт в химическую промышленность, который достиг 4,5 млрд долларов.
Мирзиёев раскритиковал импорт в химическую промышленность, который достиг 4,5 млрд долларов.
Вместе с тем отмечалось, что в отрасли сохраняется значительный нереализованный потенциал:
за последние 9 лет промышленность республики в среднем выросла на 6,3%, тогда как в химической промышленности этот показатель не достиг и 3%;
импорт химической продукции увеличился в 4 раза и достиг $4,5 млрд год;
АО "Узкимесаноат" сфокусировано на крупных предприятиях, входящих в его структуру, при этом практически отсутствует системная работа с более чем 5 тыс. предприятий отрасли, их проблемы и предложения не изучают.
В течение трех лет стоит задача запустить в химпроме 42 проекта на сумму $2,8 млрд, отметил Шавкат Мирзиёев.
“За счет этого к 2030 году планируется увеличить производство азотных удобрений с 2,8 миллиона тонн до 4 миллионов тонн, фосфорных — с 400 тысяч тонн до 900 тысяч тонн, а водорастворимых — с 100 тысяч тонн до 400 тысяч тонн”, — говорится в сообщении.
По словам президента, спрос на минеральные удобрения в мире растет на 5% в год и к 2030 году превысит $260 млрд.
Реализация крупных проектов в сфере водорастворимых удобрений, полимеров, бытовой и неорганической химии в свою очередь приведет к росту спроса на специалистов в таких современных направлениях, как нанохимия, "зеленая" химия, супрамолекулярная химия, а также химическое моделирование на основе искусственного интеллекта.
В связи с этим решено создать в химической промышленности целостную систему, охватывающую образование, научные исследования, лаборатории и стартапы.
Для этого в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на участке площадью 60 гектаров организуют инновационный научно-производственный и образовательный кластер для химической промышленности. В этом кластере совместно с Республикой Корея построят Центр инноваций химических технологий, где будут возмещать половину затрат, связанных с опытно-экспериментальными работами.
Глава республики поручил разработать и приступить к практической реализации программы по запуску в химической промышленности более 350 проектов на $17 млрд.
Он подчеркнул, что для достижения этих амбициозных целей необходимо управлять отраслью на основе научно обоснованных и современных подходов и поручил ответственным лицам трансформировать акционерное общество "Узкимёсаноат".