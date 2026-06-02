Какие задачи по ускоренному развитию химпрома поставил президент Узбекистана

В последние годы в отрасль привлекли $8,3 млрд инвестиций и ввели в эксплуатацию 87 крупных производственных мощностей

2026-06-02T18:26+0500

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил задачи по ускоренному развитию химпрома, сообщает пресс-служба руководителя страны.Согласно озвученным данным, в последние годы в отрасль привлекли $8,3 млрд инвестиций и ввели в эксплуатацию 87 крупных производственных мощностей, освоили производство более 60 видов новой продукции с высокой добавленной стоимостью. В результате экспорт отрасли вырос втрое, а число работников превысило 50 тыс.Вместе с тем отмечалось, что в отрасли сохраняется значительный нереализованный потенциал:В течение трех лет стоит задача запустить в химпроме 42 проекта на сумму $2,8 млрд, отметил Шавкат Мирзиёев. По словам президента, спрос на минеральные удобрения в мире растет на 5% в год и к 2030 году превысит $260 млрд.Реализация крупных проектов в сфере водорастворимых удобрений, полимеров, бытовой и неорганической химии в свою очередь приведет к росту спроса на специалистов в таких современных направлениях, как нанохимия, "зеленая" химия, супрамолекулярная химия, а также химическое моделирование на основе искусственного интеллекта.В связи с этим решено создать в химической промышленности целостную систему, охватывающую образование, научные исследования, лаборатории и стартапы.Для этого в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на участке площадью 60 гектаров организуют инновационный научно-производственный и образовательный кластер для химической промышленности. В этом кластере совместно с Республикой Корея построят Центр инноваций химических технологий, где будут возмещать половину затрат, связанных с опытно-экспериментальными работами.Глава республики поручил разработать и приступить к практической реализации программы по запуску в химической промышленности более 350 проектов на $17 млрд.Он подчеркнул, что для достижения этих амбициозных целей необходимо управлять отраслью на основе научно обоснованных и современных подходов и поручил ответственным лицам трансформировать акционерное общество "Узкимёсаноат".

