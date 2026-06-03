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Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом — дата, программа
Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом — дата, программа
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, главная тема которого — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему"
2026-06-03T09:12+0500
2026-06-03T09:12+0500
2026-06-03T09:35+0500
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президент узбекистана
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 32 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Северную столицу России с двухдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Глава нашего государства примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума. Главной темой форума в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".Также Шавкат Мирзиёев проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и примет участие в церемонии запуска строительства Джизакской АЭС, добавили в пресс-службе.
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политика, экономика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, санкт-петербург, россия, владимир путин, пмэф, запуск, строительство аэс в узбекистане
политика, экономика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, санкт-петербург, россия, владимир путин, пмэф, запуск, строительство аэс в узбекистане
Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом — дата, программа
09:12 03.06.2026 (обновлено: 09:35 03.06.2026)
Глава республики примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, главная тема которого станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
ТАШКЕНТ, 32 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Северную столицу России с двухдневным рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 4-5 июня посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург”, — говорится в сообщении.
Глава нашего государства примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума. Главной темой форума в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
“Лидер Узбекистана поделится своим видением ситуации в мировой экономике, перспектив развития узбекско-российского экономического сотрудничества, а также обозначит текущие приоритеты развития нашей страны”, — говорится в сообщении.
Также Шавкат Мирзиёев проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и примет участие в церемонии запуска строительства Джизакской АЭС, добавили в пресс-службе.