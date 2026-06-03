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Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом — дата, программа

Шавкат Мирзиёев посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом — дата, программа

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, главная тема которого — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему"

2026-06-03T09:12+0500

2026-06-03T09:12+0500

2026-06-03T09:35+0500

политика

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

санкт-петербург

россия

владимир путин

пмэф

запуск

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ТАШКЕНТ, 32 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Северную столицу России с двухдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Глава нашего государства примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума. Главной темой форума в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".Также Шавкат Мирзиёев проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и примет участие в церемонии запуска строительства Джизакской АЭС, добавили в пресс-службе.

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политика, экономика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рабочий визит, санкт-петербург, россия, владимир путин, пмэф, запуск, строительство аэс в узбекистане