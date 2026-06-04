https://uz.sputniknews.ru/20260604/priznak-vygoranie-u-studentov-i-shkolnikov-58077768.html

По какому признаку можно определить выгорание у студентов и школьников

По какому признаку можно определить выгорание у студентов и школьников

Sputnik Узбекистан

К концу учебного года многие молодые люди чувствуют себя выжатыми, как лимон

2026-06-04T22:01+0500

2026-06-04T22:01+0500

2026-06-04T22:01+0500

психология

здоровье

школьники

студенты

образование

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Ощущение "онемения" вместе с постоянной усталостью и раздражительностью может говорить об эмоциональном выгорании у школьников и студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на психиатра Евгения Дикарева.На выгорание также может указывать снижение успеваемости. У эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение синдрома самозванца, падает концентрация, ухудшается память, а хорошие оценки не приносят удовлетворения.Близких также должны насторожить внезапно появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам, предупредил Дикарев.

https://uz.sputniknews.ru/20260603/kak-perejit-rasstavanie-psixoterapevt-58045654.html

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психология, здоровье, школьники, студенты, образование