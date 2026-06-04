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https://uz.sputniknews.ru/20260604/priznak-vygoranie-u-studentov-i-shkolnikov-58077768.html
По какому признаку можно определить выгорание у студентов и школьников
По какому признаку можно определить выгорание у студентов и школьников
Sputnik Узбекистан
К концу учебного года многие молодые люди чувствуют себя выжатыми, как лимон
2026-06-04T22:01+0500
2026-06-04T22:01+0500
психология
здоровье
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образование
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Ощущение "онемения" вместе с постоянной усталостью и раздражительностью может говорить об эмоциональном выгорании у школьников и студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на психиатра Евгения Дикарева.На выгорание также может указывать снижение успеваемости. У эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение синдрома самозванца, падает концентрация, ухудшается память, а хорошие оценки не приносят удовлетворения.Близких также должны насторожить внезапно появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам, предупредил Дикарев.
https://uz.sputniknews.ru/20260603/kak-perejit-rasstavanie-psixoterapevt-58045654.html
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психология, здоровье, школьники, студенты, образование
психология, здоровье, школьники, студенты, образование

По какому признаку можно определить выгорание у студентов и школьников

22:01 04.06.2026
© Getty Images / LajstСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
© Getty Images / Lajst
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К концу учебного года многие молодые люди чувствуют себя "выжатыми, как лимон".
Ощущение "онемения" вместе с постоянной усталостью и раздражительностью может говорить об эмоциональном выгорании у школьников и студентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на психиатра Евгения Дикарева.
"О выгорании могут говорить постоянная усталость, которая сохраняется даже после сна, раздражительность по пустякам, плаксивость или ощущение "онемения". Такое состояние молодые люди описывают словосочетанием "выжатый, как лимон", — пояснил он.
На выгорание также может указывать снижение успеваемости. У эмоционально и интеллектуально истощенного студента нередко возникает ощущение синдрома самозванца, падает концентрация, ухудшается память, а хорошие оценки не приносят удовлетворения.
Близких также должны насторожить внезапно появившееся пренебрежительное, циничное отношение к учебе, преподавателям и однокурсникам, предупредил Дикарев.
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