https://uz.sputniknews.ru/20260605/uzatom-klyuchevye-preimuschestva-aes-uzbekistan-58111412.html

Глава Узатома назвал ключевые преимущества новой АЭС для Узбекистана

Глава Узатома назвал ключевые преимущества новой АЭС для Узбекистана

Sputnik Узбекистан

АЭС даст возможность для развития отраслей, которые требуют бесперебойной электроэнергии, таких как дата-центры, создаст мощную образовательную базу по подготовке кадров.

2026-06-05T10:54+0500

2026-06-05T10:54+0500

2026-06-05T12:29+0500

аэс

азим ахмедхаджаев

строительство аэс в узбекистане

джизакская область

узбекистан

россия

узатом

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Генеральный директор агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев рассказал корреспонденту Sputnik о значении строительства атомной электростанции (АЭС) для энергетики и экономики Узбекистана.По его словам, запуск АЭС станет важным шагом к обеспечению стабильности национальной энергосистемы. Станция позволит развивать отрасли, требующие бесперебойного электроснабжения, в частности дата-центры, для которых надежный источник энергии является критически важным. В этом контексте атомная энергетика рассматривается как одно из наиболее эффективных решений.Вместе с тем проект АЭС окажет влияние не только на энергетический сектор. Он создаст условия для развития научного потенциала страны, формирования новых компетенций и подготовки высококвалифицированных кадров. Узбекистан сможет выступать в новой роли — как опытный участник международных проектов, включая возможность экспорта знаний и услуг в сфере атомной энергетики.Отдельное внимание Ахмедхаджаев уделил развитию маломодульных реакторов. По его словам, реализация подобных проектов позволит стране стать центром компетенций в данной области, накопить значительный практический опыт и занять устойчивые позиции на международном рынке. Уже сейчас республика приобретает колоссальный опыт и становится серьезным игроком в отрасли.Кроме того, строительство АЭС будет способствовать развитию национальной промышленности. В проект будут вовлечены отечественные строительные компании и производители, которые получат возможность освоить выпуск специализированной продукции и в дальнейшем выйти на новые рынки.Глава "Узатома" подчеркнул, что атомная электростанция — это не только энергетический объект, но и комплексный драйвер развития. Проект открывает перспективы для науки, образования и промышленности, а также отвечает растущим потребностям экономики в электроэнергии на фоне проводимых в стране масштабных реформ.В Джизакской области 4 июня состоялась церемония начала строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан. В мероприятии в формате видеосвязи приняли участие президенты России и Узбекистана — Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, находившиеся в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. Они дали старт строительству объекта в Джизакской области.

https://uz.sputniknews.ru/20260605/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-start-nachalu-stroitelstva-aes-uzbekistan-58104510.html

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аэс, азим ахмедхаджаев, строительство аэс в узбекистане, джизакская область, узбекистан, россия, узатом, атомная энергетика