https://uz.sputniknews.ru/20260606/mirziyoev-stroitelstvo-aes-v-djizake-budet-ne-poslednim-proektom-s-rf-58149414.html

Мирзиёев: строительство АЭС в Джизаке будет не последним совместным проектом с Россией

Мирзиёев: строительство АЭС в Джизаке будет не последним совместным проектом с Россией

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана заявил, что строительство атомной электростанции при участии России станет важным фактором укрепления энергетической безопасности страны, подчеркнув, что проект в Джизаке не станет последним в рамках двустороннего сотрудничества в атомной сфере.

2026-06-06T10:00+0500

2026-06-06T10:00+0500

2026-06-06T10:00+0500

шавкат мирзиёев

аэс

россия

узбекистан

сотрудничество

пмэф

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Проект строительства АЭС в Узбекистане при участии России даст серьезную основу энергозащищенности страны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Шавкат Мирзиеев отметил, что контроль за строительством будут держать на самом высоком уровне, так как для экономики гарантированное электроснабжение очень важно.Глава республики подчеркнул, что строительство АЭС в Джизаке будет не последним проектом в атомной энергетике, Узбекистан планирует совместно с Россией строить новые атомные электростанции. Президент Узбекистана рассказал, что в ходе церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в стране обсуждал с президентом РФ и другие крупные проекты по обеспечению энергоэффективности республики.Церемония начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане состоялась 4 июня в ходе встречи Путина и Мирзиеева в Константиновском дворце. Лидеры приняли в ней участие по видеосвязи. В церемонии участвовал и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который находился непосредственно на площадке строительства в Узбекистане.Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.ПМЭФ проходит 3-6 июня под девизом "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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