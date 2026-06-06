https://uz.sputniknews.ru/20260606/top-5-stran-kuda-uzbekistan-postavlyaet-izyum-58159446.html

Топ-5 стран, куда Узбекистан поставляет изюм

Топ-5 стран, куда Узбекистан поставляет изюм

Sputnik Узбекистан

Больше всего узбекистанского изюма закупает соседний Казахстан — 7,3 тысячи тонн.

2026-06-06T14:38+0500

2026-06-06T14:38+0500

2026-06-06T14:38+0500

инфографика

изюм

экспорт

узбекистан

торговля

статистика

казахстан

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По данным Национального комитета по статистике, в январе-апреле 2026 года Узбекистан экспортировал в 44 зарубежных страны 21,4 тысячи тонн изюма на $24,5 млн.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 5,4 тысячи тонн (33,5%).Треть узбекистанского изюма закупает соседний Казахстан — 7,3 тысячи тонн.В какие еще страны Узбекистан поставил больше всего изюма:Наглядно – в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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инфографика, изюм, экспорт, узбекистан, торговля, статистика, инфографика, казахстан