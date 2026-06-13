https://uz.sputniknews.ru/20260613/svo-rossiyskie-voennye-uspeshno-prodvinulis-konstantinovka-58314508.html

СВО: российские военные успешно продвинулись в Константиновке

СВО: российские военные успешно продвинулись в Константиновке

Sputnik Узбекистан

В зоне ответственности "Юга" противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

2026-06-13T15:48+0500

2026-06-13T15:48+0500

2026-06-13T16:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

спецоперация

минобороны рф

днр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58315208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96c3c94d5f6a2260635f26952aaac6bb.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Как отмечает министерство, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Город расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.Ранее Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.

https://uz.sputniknews.ru/20260611/rossiyskaya-armiya-osvobodila-oxrimovku-v-xarkovskoy-oblasti-i-roskoshnoe-v-dnr-58273902.html

россия

украина

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, днр