https://uz.sputniknews.ru/20260613/svo-rossiyskie-voennye-uspeshno-prodvinulis-konstantinovka-58314508.html
СВО: российские военные успешно продвинулись в Константиновке
СВО: российские военные успешно продвинулись в Константиновке
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности "Юга" противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
2026-06-13T15:48+0500
2026-06-13T15:48+0500
2026-06-13T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Как отмечает министерство, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Город расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.Ранее Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.
https://uz.sputniknews.ru/20260611/rossiyskaya-armiya-osvobodila-oxrimovku-v-xarkovskoy-oblasti-i-roskoshnoe-v-dnr-58273902.html
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сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, днр
сво, россия, украина, спецоперация, минобороны рф, днр
СВО: российские военные успешно продвинулись в Константиновке
15:48 13.06.2026 (обновлено: 16:00 13.06.2026)
В зоне ответственности "Юга" противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Российская армия освободила 172 здания в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщило
Минобороны РФ.
"За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — говорится в сводке ведомства.
Как отмечает министерство, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.
Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк "Leopard-2" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Город расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
Ранее Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.