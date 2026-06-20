https://uz.sputniknews.ru/20260620/tashkent-den-pamyati-i-skorbi-mejdunarodnaya-aktsiya-svecha-pamyati-58475971.html

В Ташкенте в День памяти и скорби, пройдет Международная акция “Свеча памяти”

В Ташкенте в День памяти и скорби, пройдет Международная акция “Свеча памяти”

Sputnik Узбекистан

Ежегодная акция посвящена трагической дате начала Великой Отечественной войны. Участвовать в ней может каждый желающий.

2026-06-20T17:50+0500

2026-06-20T17:50+0500

2026-06-20T18:17+0500

память

день памяти и скорби

ташкент

акция

россотрудничество в узбекистане

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Ташкенте 22 июня в 20.00 на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоится ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба Русского дома в столице.Мероприятие традиционно пройдет в день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Эта дата навсегда связана с одним из самых трагических и переломных событий XX века. В этот день люди по всему миру вспоминают тех, чьи жизни были оборваны войной, и отдают дань уважения погибшим.Вечером территория мемориала наполнится тихим светом тысяч свечей. Участники акции выложат из огня символические композиции — как знак скорби, благодарности и вечной памяти. Этот живой свет станет общей молитвой и напоминанием о цене мира.В преддверии 81-ой годовщины Победы в Ташкенте зажгли "Огонь памяти"Организаторы отметили, что присоединиться к акции может каждый желающий. Достаточно прийти и зажечь свою свечу памяти вместе с другими — в едином порыве уважения к истории и тем, кто ее пережил.Мероприятие пройдет при поддержке международного представительства "Волонтеров Победы" в Узбекистане, Русского дома в Ташкенте и Посольства России в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20260508/velikaya-pobeda-rossiya-uzbekistan-vajno-pomnit-video-57425571.html

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память, день памяти и скорби, ташкент, акция, россотрудничество в узбекистане, великая отечественная война