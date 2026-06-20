https://uz.sputniknews.ru/20260620/uzbekskie-rejissery-udostoeny-nagrad-festivalya-evraziya-kinofest-58469043.html

Узбекские режиссеры удостоены наград фестиваля "Евразия-Кинофест"

Узбекские режиссеры удостоены наград фестиваля "Евразия-Кинофест"

Sputnik Узбекистан

Фильмы "Рано расцветший тюльпан" и "Вата" завоевали награды в номинациях "Лучший иностранный фильм на русском языке" и "Лучший сценарий".

2026-06-20T11:03+0500

2026-06-20T11:03+0500

2026-06-20T11:09+0500

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награждение

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сочи

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Третий международный фестиваль кино "Евразия-Кинофест" завершился в Сочи, на церемонии закрытия фестиваля объявили победителей конкурсной программы. Торжественная церемония закрытия фестиваля, проходившего в Сочи с 13 по 19 июня, состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе. Перед началом церемонии звезды евразийского кино — режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы — традиционно прошли по красной дорожке.В документальном кино победила работа российских режиссеров Татьяны Жуковой и Константина Красноперова "Сладкие булочки. День из жизни".Приз за лучший полнометражный фильм получила картина "Лактар" режиссера Гарольда Тромпетеро из Колумбии.Лучшим короткометражным фильмом стал "Лухтак" ("Куколка"), режиссер Самариддин Мухитдинов из Таджикистана.Специальный приз в номинации "Лучший иностранный фильм на русском языке" получили режиссер Ахаджон Охунов из Узбекистана с фильмом "Рано расцветший тюльпан".Приз в этой же номинации получила режиссерская группа из Молдавии во главе с Владиславом Олейниковым с фильмом "Преступление не состоится: схватка в небе".Кроме того, знаменитый режиссер из Узбекистана Рашид Маликов завоевал приз в номинации "Лучший сценарий". Его кинокартина "Вата" стал лучшей, по версии фестиваля.Церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" — видеоПервый МКФ "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист России Тигран Кеосаян. Второй фестиваль прошел в 2025 году в Сочи.Третий фестиваль с 13 по 19 июня также проходит в Сочи. В этом году принимают участие более 700 кинематографистов из 53 стран, включая Россию, Индию, Китай, Бразилию, ЮАР, Аргентину, Сербию, Кыргызстан, Узбекистан и другие государства.Организатором фестиваля выступает АНО "Евразия" — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20260619/uzbekskiy-rejisser-o-festivale-evraziya-kinofest-i-razvitii-kinematografa-58458583.html

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