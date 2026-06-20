Узбекские режиссеры удостоены наград фестиваля "Евразия-Кинофест"
11:03 20.06.2026 (обновлено: 11:09 20.06.2026)
© SputnikЦеремония закрытия Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест"
© Sputnik
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Фильмы "Рано расцветший тюльпан" и "Вата" завоевали награды в номинациях "Лучший иностранный фильм на русском языке" и "Лучший сценарий".
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Третий международный фестиваль кино "Евразия-Кинофест" завершился в Сочи, на церемонии закрытия фестиваля объявили победителей конкурсной программы.
Торжественная церемония закрытия фестиваля, проходившего в Сочи с 13 по 19 июня, состоялась в Летнем театре парка имени Фрунзе. Перед началом церемонии звезды евразийского кино — режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы — традиционно прошли по красной дорожке.
В документальном кино победила работа российских режиссеров Татьяны Жуковой и Константина Красноперова "Сладкие булочки. День из жизни".
"Спасибо большое всем, что дали возможность. Фестиваль такого высокого уровня, каждый день для меня был сказочным. Я безумно счастлива", — сказала Татьяна Жукова со сцены во время вручения главной награды в номинации.
Приз за лучший полнометражный фильм получила картина "Лактар" режиссера Гарольда Тромпетеро из Колумбии.
Лучшим короткометражным фильмом стал "Лухтак" ("Куколка"), режиссер Самариддин Мухитдинов из Таджикистана.
"Это невероятная честь здесь стоять и получать эту награду… Сочи настолько прекрасный город, что хочется сделать фильм, чтобы снова вернуться сюда… Я надеюсь, что этот маленький шаг для меня — большой шаг для таджикского кинематографа", — сказал Мухитдинов со сцены с наградой в руках.
Специальный приз в номинации "Лучший иностранный фильм на русском языке" получили режиссер Ахаджон Охунов из Узбекистана с фильмом "Рано расцветший тюльпан".
© SputnikРежиссер из Узбекистана Ахаджон Охунов получил специальный приз фестиваля "Евразия-Кинофест".
Режиссер из Узбекистана Ахаджон Охунов получил специальный приз фестиваля "Евразия-Кинофест".
© Sputnik
Приз в этой же номинации получила режиссерская группа из Молдавии во главе с Владиславом Олейниковым с фильмом "Преступление не состоится: схватка в небе".
Кроме того, знаменитый режиссер из Узбекистана Рашид Маликов завоевал приз в номинации "Лучший сценарий". Его кинокартина "Вата" стал лучшей, по версии фестиваля.
© Sputnik Рашид Маликов завоевал награду на фестивале "Евразия-Кинофест".
Рашид Маликов завоевал награду на фестивале "Евразия-Кинофест".
© Sputnik
"Огромное спасибо этому фестивалю, спасибо членам жюри и председателю, за то, что оценили фильм. Я очень тронут. Желаю фестивалю дальнейших успехов и процветания!", — сказал Рашид Маликов.
Первый МКФ "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист России Тигран Кеосаян. Второй фестиваль прошел в 2025 году в Сочи.
Третий фестиваль с 13 по 19 июня также проходит в Сочи. В этом году принимают участие более 700 кинематографистов из 53 стран, включая Россию, Индию, Китай, Бразилию, ЮАР, Аргентину, Сербию, Кыргызстан, Узбекистан и другие государства.
Организатором фестиваля выступает АНО "Евразия" — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества.