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Церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" — трансляция
Церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" — трансляция
Sputnik Узбекистан
Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами. В рамках события состоялись показы фильмов, творческие встречи с режиссёрами и актёрами, а также дискуссии и круглые столы, посвящённые развитию современного кино и международному сотрудничеству в киноиндустрии.
2026-06-19T19:35+0500
2026-06-19T19:43+0500
кинофестиваль
евразия
сочи
видео
кино
кинематограф
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культура
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В Летнем театре Сочи стартовала церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В этом году мероприятие объединило более 700 участников из разных стран мира. В рамках фестиваля было представлено свыше 100 кинокартин — документальных и художественных, включая конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные показы.Конкурсная программа включала 20 номинаций.Узбекский режиссер о фестивале "Евразия-Кинофест" и развитии кинематографаОдной из главных особенностей фестиваля 2026 года стало большое количество премьер. Среди них — фильм "Малыш-каратист", в котором известный российский актер Роман Курцын исполнил роль сэнсэя.Также в числе новшеств "Евразия-Кинофеста" — запуск международного рынка сценариев, площадки для поиска партнеров и реализации совместных кинопроектов; расширение грантовой поддержки, в том числе для молодых авторов; проведение конкурса видеороликов; а также формат "фестиваль кинофестивалей". В его рамках, наряду с конкурсной программой полнометражного, короткометражного и документального кино, зрителям были представлены фильмы — победители международных кинофорумов разных стран."Евразия-Кинофест": узбекский режиссер снял фильм с Сергеем БезруковымДля справки: I форум "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий заслуженный артист России Тигран Кеосаян.Второй фестиваль прошел в 2025-м в Сочи. Он включал насыщенные конкурсную, образовательную и деловую программы. Президент II МКФ "Евразия-Кинофест" — узбекский и российский режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев. Было показано 95 фильмов, 55 из них — фестивальные премьеры.Фестивали объединили свыше 650 кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году география проекта существенно расширилась: к нему присоединились представители Абхазии, Австрии, Бразилии, Германии, Испании, Кении, Монголии, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии и ЮАР."Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://uz.sputniknews.ru/20260618/film-sputnik-uzbekistan-i-russkogo-doma-v-tashkente-pokazali-na-evraziya-kinofest-58422538.html
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кинофестиваль, евразия, сочи, видео, кино, кинематограф, россия, культура
кинофестиваль, евразия, сочи, видео, кино, кинематограф, россия, культура

Церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" — трансляция

19:35 19.06.2026 (обновлено: 19:43 19.06.2026)
© Sputnik
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Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами. В рамках события состоялись показы фильмов, творческие встречи с режиссерами и актерами, а также дискуссии о развитии современного кино и международном сотрудничестве в киноиндустрии.
В Летнем театре Сочи стартовала церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В этом году мероприятие объединило более 700 участников из разных стран мира.
В рамках фестиваля было представлено свыше 100 кинокартин — документальных и художественных, включая конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные показы.
Конкурсная программа включала 20 номинаций.
Узбекский режиссер о фестивале "Евразия-Кинофест" и развитии кинематографа
Одной из главных особенностей фестиваля 2026 года стало большое количество премьер. Среди них — фильм "Малыш-каратист", в котором известный российский актер Роман Курцын исполнил роль сэнсэя.
Также в числе новшеств "Евразия-Кинофеста" — запуск международного рынка сценариев, площадки для поиска партнеров и реализации совместных кинопроектов; расширение грантовой поддержки, в том числе для молодых авторов; проведение конкурса видеороликов; а также формат "фестиваль кинофестивалей".
В его рамках, наряду с конкурсной программой полнометражного, короткометражного и документального кино, зрителям были представлены фильмы — победители международных кинофорумов разных стран.
"Евразия-Кинофест": узбекский режиссер снял фильм с Сергеем Безруковым
Для справки: I форум "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий заслуженный артист России Тигран Кеосаян.

Второй фестиваль прошел в 2025-м в Сочи. Он включал насыщенные конкурсную, образовательную и деловую программы. Президент II МКФ "Евразия-Кинофест" — узбекский и российский режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев. Было показано 95 фильмов, 55 из них — фестивальные премьеры.

Фестивали объединили свыше 650 кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году география проекта существенно расширилась: к нему присоединились представители Абхазии, Австрии, Бразилии, Германии, Испании, Кении, Монголии, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии и ЮАР.
"Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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