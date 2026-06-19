Церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" — трансляция
19:35 19.06.2026 (обновлено: 19:43 19.06.2026)
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Фестиваль стал площадкой кинодиалога и культурного обмена между странами. В рамках события состоялись показы фильмов, творческие встречи с режиссерами и актерами, а также дискуссии о развитии современного кино и международном сотрудничестве в киноиндустрии.
В Летнем театре Сочи стартовала церемония закрытия III Международного фестиваля "Евразия-Кинофест". В этом году мероприятие объединило более 700 участников из разных стран мира.
В рамках фестиваля было представлено свыше 100 кинокартин — документальных и художественных, включая конкурсные, внеконкурсные и ретроспективные показы.
Конкурсная программа включала 20 номинаций.
Одной из главных особенностей фестиваля 2026 года стало большое количество премьер. Среди них — фильм "Малыш-каратист", в котором известный российский актер Роман Курцын исполнил роль сэнсэя.
Также в числе новшеств "Евразия-Кинофеста" — запуск международного рынка сценариев, площадки для поиска партнеров и реализации совместных кинопроектов; расширение грантовой поддержки, в том числе для молодых авторов; проведение конкурса видеороликов; а также формат "фестиваль кинофестивалей".
В его рамках, наряду с конкурсной программой полнометражного, короткометражного и документального кино, зрителям были представлены фильмы — победители международных кинофорумов разных стран.
Для справки: I форум "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве в 2024 году. Его идейным вдохновителем и президентом стал кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий заслуженный артист России Тигран Кеосаян.
Второй фестиваль прошел в 2025-м в Сочи. Он включал насыщенные конкурсную, образовательную и деловую программы. Президент II МКФ "Евразия-Кинофест" — узбекский и российский режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев. Было показано 95 фильмов, 55 из них — фестивальные премьеры.
Фестивали объединили свыше 650 кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году география проекта существенно расширилась: к нему присоединились представители Абхазии, Австрии, Бразилии, Германии, Испании, Кении, Монголии, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии и ЮАР.
Второй фестиваль прошел в 2025-м в Сочи. Он включал насыщенные конкурсную, образовательную и деловую программы. Президент II МКФ "Евразия-Кинофест" — узбекский и российский режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев. Было показано 95 фильмов, 55 из них — фестивальные премьеры.
Фестивали объединили свыше 650 кинематографистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2025 году география проекта существенно расширилась: к нему присоединились представители Абхазии, Австрии, Бразилии, Германии, Испании, Кении, Монголии, Пакистана, Сербии, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Эфиопии и ЮАР.
"Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Цель мероприятия — пробудить у зрителей интерес к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.