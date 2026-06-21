https://uz.sputniknews.ru/20260621/po-itogam-tmif--2026-podpisali-166-investsoglasheniy-na-431-mlrd--mipt-58483752.html

По итогам ТМИФ – 2026 подписали 166 инвестсоглашений на $43,1 млрд — МИПТ

По итогам ТМИФ – 2026 подписали 166 инвестсоглашений на $43,1 млрд — МИПТ

Sputnik Узбекистан

Форум объединил 10,4 тыс. человек, включая 3 802 иностранных делегата из 102 стран

2026-06-21T11:30+0500

2026-06-21T11:30+0500

2026-06-21T11:30+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

узбекистан

инвестиционный форум

ташкент

итоги

соглашение

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik . По итогам Пятого Ташкентского международного инвестиционного форума подписали 166 инвестиционных соглашений на $43,1 млрд, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.Инвестиционная повестка обсуждалась в связке с торгово-экономическим сотрудничеством, развитием инфраструктуры, энергетикой, промышленной кооперацией, транспортной связанностью и долгосрочными направлениями регионального взаимодействия.Форум объединил 10,4 тыс. человек, включая 3 802 иностранных делегата из 102 стран.Для сравнения: в 2022 году в форуме приняли участие 1 050 иностранных делегатов, в 2023 году — 1 142, в 2024 году — 1 874, в 2025 году — 2 022. За четыре года международное участие выросло более чем в три с половиной раза.В ведомстве подчеркнули важность того, как изменилась структура аудитории.Число представителей компаний реального сектора увеличилось до 3 145 — это на 1 480 больше, чем годом ранее.В мероприятии участвовали 76 правительственных делегаций, в 2025-ом их число составило 26.Деловая программа также расширилась и включала 79 мероприятий, в том числе 34 панельные дискуссии, 8 инвестиционных pitch-сессий и 7 крупных двусторонних бизнес-форумов с участием США, Китая, Республики Корея, Турции, Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ.Важным дополнением стала II Выставка инвестиционного потенциала Узбекистана.Отдельное место в программе заняли форматы неформального делового общения: теннисный турнир TIIF OPEN и международный ночной марафон Silk Road Night Run, в котором приняли участие более 500 человек из свыше 16 стран.Главный итог ТМИФ-2026 заключается в том, что Узбекистан все увереннее переходит от этапа инвестиционного позиционирования к этапу практической реализации, резюмировали в МИПТ.

https://uz.sputniknews.ru/20260617/prezident-uzbekistana-dlya-nas-investitsii--ne-prosto-ekonomicheskiy-resurs-58407548.html

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министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., узбекистан, инвестиционный форум, ташкент, итоги, соглашение