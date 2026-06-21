По итогам ТМИФ – 2026 подписали 166 инвестсоглашений на $43,1 млрд — МИПТ
© Пресс-служба МИПТ РУз.По итогам ТМИФ – 2026 подписали 166 инвестсоглашений на $43,1 млрд
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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Форум объединил 10,4 тыс. человек, включая 3 802 иностранных делегата из 102 стран.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik . По итогам Пятого Ташкентского международного инвестиционного форума подписали 166 инвестиционных соглашений на $43,1 млрд, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.
“Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум завершился результатом, который стал главным показателем его практического значения: по итогам мероприятия подписано 166 инвестиционных соглашений на общую сумму 43,1 миллиарда долларов”, — говорится в сообщении.
Инвестиционная повестка обсуждалась в связке с торгово-экономическим сотрудничеством, развитием инфраструктуры, энергетикой, промышленной кооперацией, транспортной связанностью и долгосрочными направлениями регионального взаимодействия.
Форум объединил 10,4 тыс. человек, включая 3 802 иностранных делегата из 102 стран.
Для сравнения: в 2022 году в форуме приняли участие 1 050 иностранных делегатов, в 2023 году — 1 142, в 2024 году — 1 874, в 2025 году — 2 022. За четыре года международное участие выросло более чем в три с половиной раза.
В ведомстве подчеркнули важность того, как изменилась структура аудитории.
Число представителей компаний реального сектора увеличилось до 3 145 — это на 1 480 больше, чем годом ранее.
“Совокупный объем активов под управлением компаний, представленных на форуме, оценивается примерно в 42 триллиона долларов. Эта цифра важна не как формальный показатель статуса, а как свидетельство того, что инвестиционная повестка Узбекистана находится в поле внимания организаций, работающих с долгосрочным капиталом, крупными инфраструктурными проектами, промышленными решениями и международными финансовыми механизмами”, — говорится в сообщении.
В мероприятии участвовали 76 правительственных делегаций, в 2025-ом их число составило 26.
Деловая программа также расширилась и включала 79 мероприятий, в том числе 34 панельные дискуссии, 8 инвестиционных pitch-сессий и 7 крупных двусторонних бизнес-форумов с участием США, Китая, Республики Корея, Турции, Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Важным дополнением стала II Выставка инвестиционного потенциала Узбекистана.
Отдельное место в программе заняли форматы неформального делового общения: теннисный турнир TIIF OPEN и международный ночной марафон Silk Road Night Run, в котором приняли участие более 500 человек из свыше 16 стран.
Главный итог ТМИФ-2026 заключается в том, что Узбекистан все увереннее переходит от этапа инвестиционного позиционирования к этапу практической реализации, резюмировали в МИПТ.
“На первый план выходит уже не только потенциал страны, а способность превращать этот потенциал в проекты, партнерства, финансовые механизмы и понятные условия работы для бизнеса. Именно поэтому соглашения на 43,1 миллиарда долларов стали не просто количественным результатом форума, а наиболее убедительным выражением этого перехода”, — говорится в сообщении.