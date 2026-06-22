https://uz.sputniknews.ru/20260622/sibirskiy-universitet-planiruet-uvelichit-chislo-studentov-iz-uzbekistana-58500814.html

Сибирский университет планирует увеличить число студентов из Узбекистана

Сибирский университет планирует увеличить число студентов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Также вуз заинтересован в привлечении узбекских магистрантов и аспирантов для продолжения обучения и научной работы

2026-06-22T10:13+0500

2026-06-22T10:13+0500

2026-06-22T11:00+0500

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий планирует увеличить число студентов из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом стало известно в ходе встречи Генерального консула Узбекистана в городе Новосибирске Аслама Акбарова с ректором данного вуза Евгением Рудоем.Также Сибирский университет заинтересован в привлечении узбекских магистрантов и аспирантов для продолжения обучения и научной работы.Узбекская сторона предложила организовать проведение совместных лекций по таким специальностям, как гидрология и гидрогеология, эксплуатация гидромелиоративных систем, организация и ведение тепличного хозяйства как на базе самого вуза, так и в Ташкентском государственном аграрном университете и Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.Руководство Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий посетит Узбекистан для обмена опытом и подписания соответствующих соглашений о сотрудничестве.

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россия, сибирь, университет, студенты, узбекистанцы, сотрудничество, высшее образование, наука