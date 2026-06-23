https://uz.sputniknews.ru/20260623/glava-uzbekistana-zalojil-pervyy-kamen-v-stroitelstvo-it-parka-v-novom-namangane-58543998.html

Глава Узбекистана заложил первый камень в строительство IT-парка в Новом Намангане

Глава Узбекистана заложил первый камень в строительство IT-парка в Новом Намангане

Sputnik Узбекистан

Также состоялась церемония запуска реализованных в регионе проектов и начала строительства новых мощностей

2026-06-23T16:00+0500

2026-06-23T16:00+0500

2026-06-23T16:10+0500

наманганская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

проект

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство IT-парка в Новом Намангане, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках крупного проекта стоимостью $117 млн, реализуемого совместно с китайскими партнерами, IT-парки построят в шести регионах республики — Новом Намангане, Самарканде, Чирчике, Нурафшане, Ургенче и Навои. IT-парк в Новом Намангане станет первым из них.В рамках проекта на участке площадью 1,7 гектара возведут современное 17-этажное здание. Объект сдадут в эксплуатацию по принципу "под ключ" — все этапы от проектирования и строительства до полного внутреннего оснащения будут реализованы зарубежными партнерами.В современном комплексе площадью около 18 тыс. квадратных метров организуют образовательные и экспортные центры, коворкинг- и офисные пространства, стартап-акселератор, а также систему специализированного обслуживания для иностранных компаний.В качестве единой IT-экосистемы здесь будут функционировать десятки компаний и стартап-студий. На территории комплекса создадут около 2 тыс. высокодоходных рабочих мест для наманганской молодежи.Здесь же состоялась церемония запуска реализованных в регионе проектов и начала строительства новых мощностей.

https://uz.sputniknews.ru/20260623/mirziyoev-ponablyudal-za-stroitelstvom-novogo-terminala-v-mejdunarodnom-aeroportu-namangana-58532031.html

наманганская область

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наманганская область, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, проект, it-технологии