https://uz.sputniknews.ru/20260624/kiselyov-sovinformbyuro-bylo-prizvano-stat-golosom-strany-v-period-tyajelyx-ispytaniy-58567324.html

Киселёв: Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелых испытаний

Киселёв: Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелых испытаний

Sputnik Узбекистан

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

2026-06-24T16:59+0500

2026-06-24T16:59+0500

2026-06-24T17:18+0500

россия

общество

политика

дмитрий киселев

совинформбюро

миа "россия сегодня"

sputnik

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Советское информбюро, созданное 85 лет назад в первые дни Великой Отечественной войны, было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в видеообращении по случаю 85-летия Совинформбюро. Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что в летописи Совинформбюро отразились ключевые события разных эпох — хроника побед, освоение космоса, достижения спортсменов и деятелей культуры, а также роль России на мировой арене.Для справки: "От Советского информбюро". Эта фраза, произносимая неповторимым голосом Юрия Левитана, стала одним из символов Великой Отечественной войны. Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.

https://uz.sputniknews.ru/20260624/putin-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-85-letiem-58559156.html

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россия, общество, политика, дмитрий киселев, совинформбюро, миа "россия сегодня", sputnik