https://uz.sputniknews.ru/20260624/kiselyov-sovinformbyuro-bylo-prizvano-stat-golosom-strany-v-period-tyajelyx-ispytaniy-58567324.html
Киселёв: Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелых испытаний
Киселёв: Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелых испытаний
Sputnik Узбекистан
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро
2026-06-24T16:59+0500
2026-06-24T16:59+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Советское информбюро, созданное 85 лет назад в первые дни Великой Отечественной войны, было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в видеообращении по случаю 85-летия Совинформбюро. Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что в летописи Совинформбюро отразились ключевые события разных эпох — хроника побед, освоение космоса, достижения спортсменов и деятелей культуры, а также роль России на мировой арене.Для справки: "От Советского информбюро". Эта фраза, произносимая неповторимым голосом Юрия Левитана, стала одним из символов Великой Отечественной войны. Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20260624/putin-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-85-letiem-58559156.html
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россия, общество, политика, дмитрий киселев, совинформбюро, миа "россия сегодня", sputnik
россия, общество, политика, дмитрий киселев, совинформбюро, миа "россия сегодня", sputnik
Киселёв: Совинформбюро было призвано стать голосом страны в период тяжелых испытаний
16:59 24.06.2026 (обновлено: 17:18 24.06.2026)
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Советское информбюро, созданное 85 лет назад в первые дни Великой Отечественной войны, было призвано стать голосом страны в период тяжелейших испытаний, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в видеообращении по случаю 85-летия Совинформбюро.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие — в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
"Восемьдесят пять лет назад, в тяжелейшие первые дни Великой Отечественной, родилось Советское информбюро. Оно было призвано стать голосом страны в час величайших испытаний. И сегодня, листая эту уникальную летопись, мы видим, как военные сводки стали началом большого пути, в котором отразилась целая эпоха", — сказал Киселёв.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что в летописи Совинформбюро отразились ключевые события разных эпох — хроника побед, освоение космоса, достижения спортсменов и деятелей культуры, а также роль России на мировой арене.
"Мы — медиагруппа "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, Sputnik — являемся прямыми наследниками того самого Совинформбюро. И традиции фронтовых корреспондентов, которые вместе с советскими воинами прошли дорогами войны, фиксируя каждый шаг к Великой Победе, для нас не пустой звук. Сегодня наши военкоры работают так же, как и их славные предшественники 85 лет назад, — на передовой. Рискуя жизнью, чтобы мир увидел правду", — добавил он.
Для справки: "От Советского информбюро". Эта фраза, произносимая неповторимым голосом Юрия Левитана, стала одним из символов Великой Отечественной войны. Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.
На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.