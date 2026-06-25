https://uz.sputniknews.ru/20260625/kakie-zadachi-postavil-shavkat-mirziyoev-po-razvitiyu-otrasli-stroymaterialov-58597062.html

Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев по развитию отрасли стройматериалов

Какие задачи поставил Шавкат Мирзиёев по развитию отрасли стройматериалов

Sputnik Узбекистан

Глава республики заслушал отчеты ответственных лиц, а также предложения и инициативы представителей предприятий сферы

2026-06-25T18:10+0500

2026-06-25T18:10+0500

2026-06-25T18:10+0500

президент узбекистана

видеоселекторное совещание

стройматериалы

шавкат мирзиёев

экспорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58591766_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6841cb477bf9a867808c853b6a38bbe5.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по обсуждению проводимой в отрасли строительных материалов работе и приоритетным задачам на перспективу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он отметил, что данная сфера должна оправдывать доверие строителей и предлагать комплексные решения по качеству, стандартам, ассортименту и цене.Согласно озвученным данным, за последние десять лет в отрасль привлекли $12 млрд и ввели в эксплуатацию свыше 4 тыс. современных предприятий.В результате создали мощности, полностью обеспечивающие внутренний спрос более чем в 20 основных видах продукции, включая цемент, стекло, базальтовые материалы, керамические изделия, газобетонные блоки и сухие строительные смеси.Динамично развивается производство теплоизоляционных и композитных материалов, экологичных отделочных изделий, напольных покрытий и других видов продукции с высокой добавленной стоимостью.В настоящее время 98% необходимых материалов для строительства новых жилых домов и промышленных зданий выпускают внутри страны. Благодаря этому за прошедший период объем производства в отрасли вырос с 7 трлн сумов до 53 трлн сумов, а экспорт в прошлом году составил $1,2 млрд. Самое главное, отрасль прошла важный путь импортозамещения.Самое важное, как отметил президент, то, что за прошедшие годы отрасль успешно прошла ключевой этап импортозамещения и сформировала прочную основу для дальнейшего развития и расширения экспортного потенциала.Только жилищное и коммерческое строительство формирует спрос на строительные материалы на $10 млрд в год.Кроме того, в рамках ТМИФ–2026 зарубежным партнерам предложили инфраструктурные проекты общей стоимостью $27 млрд.В их числе строительство АЭС в Джизакской области, четвертой медно-обогатительной фабрики в Ташобласти, нового аэропорта "Новый Ташкент" в Уртачирчикском районе с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год, футбольного стадиона на 55 тыс. мест в Новом Ташкенте, а также автомагистрали Ташкент – Самарканд протяженностью 282 километра.Для осуществления всех этих масштабных проектов в первую очередь необходимы стройматериалы.С учетом высоких требований к стандартам, качеству и сертификации используемых материалов в таких крупных проектах отмечена необходимость создания новой системы, которая позволит интегрировать в эти проекты отечественных производителей.Прозвучало, что инвесторы, вкладывающие средства в крупные и мегапроекты, просят освободить от налога на добавленную стоимость импортируемые стройматериалы.Вместе с тем, немало и отечественных предприятий, готовых предложить свою продукцию для таких проектов. Они готовы конкурировать по качеству и соответствию международным стандартам с зарубежными поставщиками при условии распространения льгот по НДС и на отечественную продукцию.Речь шла и об исполнении двухлетней программы по развитию туристической инфраструктуры в регионах. В ее рамках планируют строительство 34 крупных туристических объектов, более 1 тыс. объектов размещения, включая 200 гостиниц.В строящихся в регионах гостиницах хокимам необходимо довести долю местных материалов как минимум до 95%.Для достижения этой цели глава республики поставил задачу до конца следующего года увеличить производство ряда видов продукции, используемой при строительстве и отделке гостиниц.Как отмечалось, в республике ежегодно в среднем строят 65 тыс. индивидуальных жилых домов, в 200–250 тыс. квартир проводят ремонтные работы.На долю отопления жилых помещений приходится 20% от общего потребления газа в экономике и 11% электроэнергии. Если в облицовке фасада и кровли дома используют теплоизоляционные материалы, установят энергосберегающие окна, расход энергии можно сократить до 30%.Пример тому — строительство в Камашинском районе массива "Новый Узбекистан" на 4 тыс. квартир, которое ведут на основе современных подходов к проектированию, разработанных компаниями из Франции и Великобритании. В процессе используют только энергосберегающие отечественные материалы, что позволяет снизить себестоимость на 20%, а расходы на отопление и охлаждение домов — на 25–30%.Отдельно глава республики остановился на вопросах экспорта: соседние государства ежегодно импортируют стройматериалы на $13 млрд. Он отметил, что за счет рынков одной лишь Центральной Азии можно увеличить экспорт дополнительно на $440 млн.В Азербайджане, Грузии, России, Казахстане и Кыргызстане реализуют крупные программы по строительству жилых и коммерческих объектов. Если Узбекистан станет надежным партнером этих стран в сфере жилищного строительства, это откроет новые экспортные возможности и для предприятий электроники, домашнего текстиля и мебельной промышленности.В этой связи президент поручил ответственным лицам построить по 3-4 образцовых энергоэффективных жилых дома и провести роад-шоу в Баку, Тбилиси, Москве, Астане, Бишкеке.Повышение энергоэффективности в отраслиЗа последние 10 лет объем условного топлива, потребляемого предприятиями по производству стройматериалов, сократился вдвое. Только за прошлый год благодаря проведению энергетического аудита на 34 крупных предприятиях, на которые приходится 65% потребления электроэнергии в отрасли, удалось сэкономить 240 млн киловатт-часов электроэнергии. Однако, этого пока недостаточно.Президент поручил хокимам областей запустить масштабную программу по снижению энергопотребления на предприятиях строительных материалов за счет их технологической модернизации. При этом предприятиям, заменившим печи для обжига и сушки, мельницы и другое энергоемкое оборудование на энергоэффективное, будут компенсировать 7% сумовых кредитов и 4% кредитов в иностранной валюте.Говорили и о том, что созданных в стране мощностей по производству цемента, базальта, стекла и керамической плитки достаточно для покрытия потребностей до 2035 года. Теперь нужно переориентироваться: привлекать инвесторов не к увеличению выпуска такой продукции, а к модернизации существующих мощностей и проектам с высокой добавленной стоимостью.Президент напомнил, что для предприятий отрасли строительных материалов действует система, предусматривающая полное возмещение всех расходов, связанных с получением сертификатов соответствия. Подобного механизма поддержки сегодня нет ни в одной другой отрасли.Однако из-за отсутствия единой базы данных таких сертификатов покупатели чаще отдают предпочтение импортной продукции, обладающей известными международными сертификатами качества.Глава республики заслушал отчеты ответственных лиц, а также предложения и инициативы представителей предприятий сферы.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана, видеоселекторное совещание, стройматериалы, шавкат мирзиёев, экспорт