https://uz.sputniknews.ru/20260625/mirziyoev-i-tokaev-pogovorili-po-telefonu-58574992.html

Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — подробности

Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества

2026-06-25T09:10+0500

2026-06-25T09:10+0500

2026-06-25T09:30+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

касым-жомарт токаев

телефонный разговор

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы государства.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле этого года.Собеседники отметили высокую динамику практического сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, промкооперации, энергетики, транспорта, экологии, сельского и водного хозяйства.Особо они подчеркнули активные обмены на всех уровнях.Мирзиёев и Токаев также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной политики, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

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Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, касым-жомарт токаев, телефонный разговор, сотрудничество