https://uz.sputniknews.ru/20260625/mirziyoev-i-tokaev-pogovorili-po-telefonu-58574992.html
Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — подробности
Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества
2026-06-25T09:10+0500
2026-06-25T09:10+0500
2026-06-25T09:30+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
касым-жомарт токаев
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы государства.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле этого года.Собеседники отметили высокую динамику практического сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, промкооперации, энергетики, транспорта, экологии, сельского и водного хозяйства.Особо они подчеркнули активные обмены на всех уровнях.Мирзиёев и Токаев также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной политики, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, касым-жомарт токаев, телефонный разговор, сотрудничество
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, касым-жомарт токаев, телефонный разговор, сотрудничество
Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — подробности
09:10 25.06.2026 (обновлено: 09:30 25.06.2026)
Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону, сообщает
пресс-служба главы государства.
“В ходе телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнули важность дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества”, — говорится в сообщении.
Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле этого года.
Собеседники отметили высокую динамику практического сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, промкооперации, энергетики, транспорта, экологии, сельского и водного хозяйства.
Особо они подчеркнули активные обмены на всех уровнях.
“Лидеры приветствовали налаженное тесное взаимодействие между Администрациями Президентов двух стран, которое служит своевременной реализации договоренностей и обогащению повестки партнерства новыми проектами и инициативами”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев и Токаев также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной политики, рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.