https://uz.sputniknews.ru/20260625/pochemu-vajno-zanimatsya-sportom-s-detstva-58574598.html
Врач: почему важно заниматься спортом с детства
Врач: почему важно заниматься спортом с детства
Sputnik Узбекистан
У физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников
2026-06-25T22:01+0500
2026-06-25T22:01+0500
2026-06-25T22:01+0500
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Регулярные спортивные занятия с детства уменьшают риск развития деменции в пожилом возрасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Изюмова.По словам специалиста, многолетние наблюдения показывают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным фактором, защищающим от развития деменции.Кроме того, у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников, добавил Изюмов.При этом у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, предупредил он.
https://uz.sputniknews.ru/20260624/iz-za-chego-organizm-mojet-teryat-poleznye-veschestv-58536040.html
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мнение эксперта, спорт, дети, здоровье, старость
мнение эксперта, спорт, дети, здоровье, старость
Врач: почему важно заниматься спортом с детства
У физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников.
Регулярные спортивные занятия с детства уменьшают риск развития деменции в пожилом возрасте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Изюмова.
"Влияние физической активности на мозг огромно, и оно прослеживается на протяжении всей жизни. Именно для этого в школах есть уроки физкультуры. Физические нагрузки не только улучшают кровоснабжение мозга — при такой активности вырабатывается белок BDNF, играющий ключевую роль в развитии нервной системы", — пояснил он.
По словам специалиста, многолетние наблюдения показывают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным фактором, защищающим от развития деменции.
Кроме того, у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников, добавил Изюмов.
При этом у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, предупредил он.