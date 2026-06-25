https://uz.sputniknews.ru/20260625/pochemu-vajno-zanimatsya-sportom-s-detstva-58574598.html

Врач: почему важно заниматься спортом с детства

Врач: почему важно заниматься спортом с детства

Sputnik Узбекистан

У физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников

2026-06-25T22:01+0500

2026-06-25T22:01+0500

2026-06-25T22:01+0500

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Регулярные спортивные занятия с детства уменьшают риск развития деменции в пожилом возрасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Изюмова.По словам специалиста, многолетние наблюдения показывают, что активный образ жизни помогает замедлить возрастные изменения и является важным фактором, защищающим от развития деменции.Кроме того, у физически активных пожилых людей объем серого вещества в зонах, отвечающих за память и мышление, значительно больше, чем у их малоподвижных сверстников, добавил Изюмов.При этом у пациентов с тяжелой деменцией физическая активность уже не влияет на когнитивные функции в долгосрочной перспективе, предупредил он.

https://uz.sputniknews.ru/20260624/iz-za-chego-organizm-mojet-teryat-poleznye-veschestv-58536040.html

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мнение эксперта, спорт, дети, здоровье, старость