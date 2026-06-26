https://uz.sputniknews.ru/20260626/uzbekistan-povysyat-uroven-rannego-vyyavleniya-onkologicheskix-zabolevaniy-do-40-58609628.html

В Узбекистане повысят уровень раннего выявления онкозаболеваний до 40%

В Узбекистане повысят уровень раннего выявления онкозаболеваний до 40%

Sputnik Узбекистан

С 2027 года в республике начнет действовать национальная программа с участием ВОЗ для улучшения профилактики, диагностики и лечения населения.

2026-06-26T12:36+0500

2026-06-26T12:36+0500

2026-06-26T15:00+0500

лечение онкологии

медицина

узбекистан

постановление

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане принято постановление президента "О совершенствовании мер по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний". Документ направлен на усиление борьбы с онкологическими заболеваниями и улучшение показателей ранней диагностики.Согласно постановлению, охват населения целевыми медицинскими обследованиями по наиболее распространенным видам рака — раку шейки матки, молочной железы, толстой кишки, желудка, предстательной железы и легких — планируется довести как минимум до 60%.Одной из ключевых целей является увеличение доли выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Так, показатель диагностики рака на 1-2 стадиях должен вырасти с 30% до 40%. В то же время планируется снизить выявление заболеваний на поздних стадиях (3-4 стадии) с 65% до 55%.Отдельное внимание уделено внедрению комплексных мер профилактики. С 1 января 2027 года начнет поэтапно реализовываться Национальная программа борьбы с онкологией, разработанная при участии Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов. Программа охватит регионы страны и будет направлена на раннее выявление и профилактику рака желудка, толстой кишки (колоректального рака), легких и предстательной железы.Также будет повышен уровень онкологической настороженности среди работников первичного звена медико-санитарной помощи. Они пройдут переподготовку по выявлению ранних признаков онкологических заболеваний и своевременному направлению пациентов в специализированные учреждения.Онкослужба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространстваСреди приоритетных задач программы — повышение информированности населения о факторах риска, первых симптомах и методах профилактики онкологических заболеваний, а также совершенствование системы диагностики и лечения.Реализация мер направлена на повышение качества медицинской помощи и снижение смертности от онкологических заболеваний.

https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-sistema-onkologicheskoy-gematologicheskoy-palliativnoy-pomoschi-58285832.html

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лечение онкологии, медицина, узбекистан, постановление