https://uz.sputniknews.ru/20260626/uzbekistan-povysyat-uroven-rannego-vyyavleniya-onkologicheskix-zabolevaniy-do-40-58609628.html
В Узбекистане повысят уровень раннего выявления онкозаболеваний до 40%
В Узбекистане повысят уровень раннего выявления онкозаболеваний до 40%
Sputnik Узбекистан
С 2027 года в республике начнет действовать национальная программа с участием ВОЗ для улучшения профилактики, диагностики и лечения населения.
2026-06-26T12:36+0500
2026-06-26T12:36+0500
2026-06-26T15:00+0500
лечение онкологии
медицина
узбекистан
постановление
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Узбекистане принято постановление президента "О совершенствовании мер по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний". Документ направлен на усиление борьбы с онкологическими заболеваниями и улучшение показателей ранней диагностики.Согласно постановлению, охват населения целевыми медицинскими обследованиями по наиболее распространенным видам рака — раку шейки матки, молочной железы, толстой кишки, желудка, предстательной железы и легких — планируется довести как минимум до 60%.Одной из ключевых целей является увеличение доли выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Так, показатель диагностики рака на 1-2 стадиях должен вырасти с 30% до 40%. В то же время планируется снизить выявление заболеваний на поздних стадиях (3-4 стадии) с 65% до 55%.Отдельное внимание уделено внедрению комплексных мер профилактики. С 1 января 2027 года начнет поэтапно реализовываться Национальная программа борьбы с онкологией, разработанная при участии Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов. Программа охватит регионы страны и будет направлена на раннее выявление и профилактику рака желудка, толстой кишки (колоректального рака), легких и предстательной железы.Также будет повышен уровень онкологической настороженности среди работников первичного звена медико-санитарной помощи. Они пройдут переподготовку по выявлению ранних признаков онкологических заболеваний и своевременному направлению пациентов в специализированные учреждения.Онкослужба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространстваСреди приоритетных задач программы — повышение информированности населения о факторах риска, первых симптомах и методах профилактики онкологических заболеваний, а также совершенствование системы диагностики и лечения.Реализация мер направлена на повышение качества медицинской помощи и снижение смертности от онкологических заболеваний.
https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-sistema-onkologicheskoy-gematologicheskoy-palliativnoy-pomoschi-58285832.html
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лечение онкологии, медицина, узбекистан, постановление
лечение онкологии, медицина, узбекистан, постановление
В Узбекистане повысят уровень раннего выявления онкозаболеваний до 40%
12:36 26.06.2026 (обновлено: 15:00 26.06.2026)
С 2027 года в республике начнет действовать национальная программа с участием ВОЗ для улучшения профилактики, диагностики и лечения населения.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
В Узбекистане принято постановление президента "О совершенствовании мер по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний". Документ направлен
на усиление борьбы с онкологическими заболеваниями и улучшение показателей ранней диагностики.
Согласно постановлению, охват населения целевыми медицинскими обследованиями по наиболее распространенным видам рака — раку шейки матки, молочной железы, толстой кишки, желудка, предстательной железы и легких — планируется довести как минимум до 60%.
Одной из ключевых целей является увеличение доли выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Так, показатель диагностики рака на 1-2 стадиях должен вырасти с 30% до 40%. В то же время планируется снизить выявление заболеваний на поздних стадиях (3-4 стадии) с 65% до 55%.
Отдельное внимание уделено внедрению комплексных мер профилактики. С 1 января 2027 года начнет поэтапно реализовываться Национальная программа борьбы с онкологией, разработанная при участии Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов.
Программа охватит регионы страны и будет направлена на раннее выявление и профилактику рака желудка, толстой кишки (колоректального рака), легких и предстательной железы.
Также будет повышен уровень онкологической настороженности среди работников первичного звена медико-санитарной помощи. Они пройдут переподготовку по выявлению ранних признаков онкологических заболеваний и своевременному направлению пациентов в специализированные учреждения.
Среди приоритетных задач программы — повышение информированности населения о факторах риска, первых симптомах и методах профилактики онкологических заболеваний, а также совершенствование системы диагностики и лечения.
Реализация мер направлена на повышение качества медицинской помощи и снижение смертности от онкологических заболеваний.