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Каннаваро и Шомуродов: сделаем все возможное, ради первой победы на ЧМ

Каннаваро и Шомуродов: сделаем все возможное, ради первой победы на ЧМ

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана настроена добиться первой победы на чемпионате мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции перед встречей с ДР Конго заявили главный тренер команды Фабио Каннаваро и капитан Эльдор Шомуродов.

2026-06-27T10:36+0500

2026-06-27T10:36+0500

2026-06-27T12:12+0500

футбол

чемпионат мира по футболу

элдор шомуродов

фабио каннаваро

республика конго

узбекистан

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В преддверии матча 3-го тура чемпионата мира между сборными ДР Конго и Узбекистана состоялась официальная пресс-конференция с участием главных тренеров и капитанов команд. Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и капитан команды Эльдор Шомуродов поделились ожиданиями от предстоящей встречи.Фабио Каннаваро отметил, что сборная ДР Конго является сильным соперником, обладающим большим международным опытом и высоким уровнем физической подготовки.Каннаваро отметил, что в первом матче отлично проявил себя Юсупов, однако тренерский штаб решил предоставить игровое время и другому голкиперу, поскольку в распоряжении сборной есть три вратаря высокого уровня. По его словам, каждый футболист должен получать шанс проявить себя, ведь участие в чемпионате мира является для игроков колоссальным и крайне важным опытом.Наставник сборной подчеркнул, что команда продолжает учиться и расти по ходу турнира, а матчи против сильнейших соперников способствуют ее развитию. Он добавил, что предстоящая встреча с ДР Конго станет очередным важным этапом в этом процессе.Каннаваро также рассказал, что с первых дней работы со сборной стремился избавить игроков от лишнего психологического давления. По его словам, еще после жеребьевки он призывал команду играть спокойно, без излишнего напряжения. Подводя итог, главный тренер отметил, что команда постарается в полной мере использовать свои возможности в предстоящем матче с Конго и сделает все возможное для победы.Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подчеркнул, что главная задача команды — порадовать своих болельщиков первой победой на турнире.Фабио Каннаваро: Это игра, и нам нечего бояться. У нас есть своя стратегияШомуродов отметил, что на протяжении всего турнира команда ощущала невероятную поддержку болельщиков — как на стадионе, так и дома, в Узбекистане. Он поблагодарил всех за поддержку и заверил, что сборная постарается порадовать своих поклонников успешным выступлением в предстоящем матче.

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футбол, чемпионат мира по футболу, элдор шомуродов, фабио каннаваро, республика конго, узбекистан, пресс-конференция