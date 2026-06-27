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Каннаваро и Шомуродов: сделаем все возможное, ради первой победы на ЧМ
Каннаваро и Шомуродов: сделаем все возможное, ради первой победы на ЧМ
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана настроена добиться первой победы на чемпионате мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции перед встречей с ДР Конго заявили главный тренер команды Фабио Каннаваро и капитан Эльдор Шомуродов.
2026-06-27T10:36+0500
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пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В преддверии матча 3-го тура чемпионата мира между сборными ДР Конго и Узбекистана состоялась официальная пресс-конференция с участием главных тренеров и капитанов команд. Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и капитан команды Эльдор Шомуродов поделились ожиданиями от предстоящей встречи.Фабио Каннаваро отметил, что сборная ДР Конго является сильным соперником, обладающим большим международным опытом и высоким уровнем физической подготовки.Каннаваро отметил, что в первом матче отлично проявил себя Юсупов, однако тренерский штаб решил предоставить игровое время и другому голкиперу, поскольку в распоряжении сборной есть три вратаря высокого уровня. По его словам, каждый футболист должен получать шанс проявить себя, ведь участие в чемпионате мира является для игроков колоссальным и крайне важным опытом.Наставник сборной подчеркнул, что команда продолжает учиться и расти по ходу турнира, а матчи против сильнейших соперников способствуют ее развитию. Он добавил, что предстоящая встреча с ДР Конго станет очередным важным этапом в этом процессе.Каннаваро также рассказал, что с первых дней работы со сборной стремился избавить игроков от лишнего психологического давления. По его словам, еще после жеребьевки он призывал команду играть спокойно, без излишнего напряжения. Подводя итог, главный тренер отметил, что команда постарается в полной мере использовать свои возможности в предстоящем матче с Конго и сделает все возможное для победы.Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подчеркнул, что главная задача команды — порадовать своих болельщиков первой победой на турнире.Фабио Каннаваро: Это игра, и нам нечего бояться. У нас есть своя стратегияШомуродов отметил, что на протяжении всего турнира команда ощущала невероятную поддержку болельщиков — как на стадионе, так и дома, в Узбекистане. Он поблагодарил всех за поддержку и заверил, что сборная постарается порадовать своих поклонников успешным выступлением в предстоящем матче.
https://uz.sputniknews.ru/20260624/kannavaro-oni-stolknulis-s-sereznymi-trudnostyami-no-ni-na-sekundu-ne-opustili-ruki-58558740.html
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футбол, чемпионат мира по футболу, элдор шомуродов, фабио каннаваро, республика конго, узбекистан, пресс-конференция
футбол, чемпионат мира по футболу, элдор шомуродов, фабио каннаваро, республика конго, узбекистан, пресс-конференция
Каннаваро и Шомуродов: сделаем все возможное, ради первой победы на ЧМ
10:36 27.06.2026 (обновлено: 12:12 27.06.2026)
Сборная Узбекистана настроена добиться первой победы на чемпионате мира. Об этом на предматчевой пресс-конференции перед встречей с ДР Конго заявили главный тренер команды Фабио Каннаваро и капитан Эльдор Шомуродов.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В преддверии матча 3-го тура чемпионата мира между сборными ДР Конго и Узбекистана состоялась официальная пресс-конференция с участием главных тренеров и капитанов команд. Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и капитан команды Эльдор Шомуродов поделились ожиданиями от предстоящей встречи.
Фабио Каннаваро отметил, что сборная ДР Конго является сильным соперником, обладающим большим международным опытом и высоким уровнем физической подготовки.
"Сборная Конго — очень сильная команда, обладающая большим опытом и хорошей физической подготовкой. Тем не менее мы сделаем всё возможное, чтобы добиться победы. Завтрашний матч будет отличаться от предыдущих, ведь позади у нас уже две игры против соперников самого высокого уровня. Прошлый матч тоже выдался непростым, мы тщательно проанализировали его", — подчеркнул тренер.
Каннаваро отметил, что в первом матче отлично проявил себя Юсупов, однако тренерский штаб решил предоставить игровое время и другому голкиперу, поскольку в распоряжении сборной есть три вратаря высокого уровня. По его словам, каждый футболист должен получать шанс проявить себя, ведь участие в чемпионате мира является для игроков колоссальным и крайне важным опытом.
Наставник сборной подчеркнул, что команда продолжает учиться и расти по ходу турнира, а матчи против сильнейших соперников способствуют ее развитию. Он добавил, что предстоящая встреча с ДР Конго станет очередным важным этапом в этом процессе.
Каннаваро также рассказал, что с первых дней работы со сборной стремился избавить игроков от лишнего психологического давления. По его словам, еще после жеребьевки он призывал команду играть спокойно, без излишнего напряжения.
Подводя итог, главный тренер отметил, что команда постарается в полной мере использовать свои возможности в предстоящем матче с Конго и сделает все возможное для победы.
"Завтра мы постараемся максимально использовать свои возможности и сделаем все, чтобы одержать победу", — заявил Каннаваро.
Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подчеркнул, что главная задача команды — порадовать своих болельщиков первой победой на турнире.
"Наша главная цель — порадовать наших болельщиков, которые нас поддерживают. Мы уже забили свой первый гол на турнире, теперь наша задача одержать первую победу. При этом нельзя забывать об обороне. Стремление забить гол не означает, что мы должны оставлять без внимания защиту. Самое главное — добиться победы. Наша основная цель показать организованный футбол и победить", — сказал капитан сборной.
Шомуродов отметил, что на протяжении всего турнира команда ощущала невероятную поддержку болельщиков — как на стадионе, так и дома, в Узбекистане. Он поблагодарил всех за поддержку и заверил, что сборная постарается порадовать своих поклонников успешным выступлением в предстоящем матче.