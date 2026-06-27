https://uz.sputniknews.ru/20260627/pogranpunkty-uzbekistan-kazaxstan-kruglosutochnyy-rejim-58635511.html
Погранпункты между Узбекистаном и Казахстаном переведут на круглосуточный график
Погранпункты между Узбекистаном и Казахстаном переведут на круглосуточный график
Sputnik Узбекистан
Меры направлены на повышение пропускной способности пограничной инфраструктуры и развитие транзитно-транспортного потенциала между двумя странами.
2026-06-27T12:49+0500
2026-06-27T12:49+0500
2026-06-27T13:12+0500
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казахстан
граница
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пункт пропуска
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил ратификацию изменений к протоколу Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана. Речь идет о документе от 4 сентября 2006 года, который регулирует работу пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе. Сам протокол был подписан 8 августа 2024 года в Астане.Согласно внесенным изменениям, пункты пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" переводятся из режима двусторонних в категорию международных (многосторонних). Также меняется график их работы — вместо функционирования только в дневное время они переходят на круглосуточный режим.Отмечается, что такие меры направлены на повышение пропускной способности пограничной инфраструктуры и развитие транзитно-транспортного потенциала между двумя странами.В целом на границе Казахстана и Узбекистана действует семь основных международных пунктов пропуска: пять автомобильных и два железнодорожных. Дополнительно функционируют два железнодорожных перехода — "Сарыагаш – Келес" и "Тажен – Каракалпакстан".
https://uz.sputniknews.ru/20250214/uzbekistan-ratifitsiroval-dogovor-o-soyuznicheskix-otnosheniyax-s-tadjikistanom-47961695.html
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узбекистан, казахстан, граница, ратификация, пункт пропуска
узбекистан, казахстан, граница, ратификация, пункт пропуска
Погранпункты между Узбекистаном и Казахстаном переведут на круглосуточный график
12:49 27.06.2026 (обновлено: 13:12 27.06.2026)
Меры направлены на повышение пропускной способности пограничной инфраструктуры и развитие транзитно-транспортного потенциала между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил ратификацию изменений к протоколу Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана. Речь идет о документе от 4 сентября 2006 года, который регулирует работу пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе.
Сам протокол был подписан 8 августа 2024 года в Астане.
Согласно внесенным изменениям, пункты пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" переводятся из режима двусторонних в категорию международных (многосторонних). Также меняется график их работы — вместо функционирования только в дневное время они переходят на круглосуточный режим.
"Протоколом вносятся изменения в статус и режим работы пунктов пропуска "Сырдарья – Малик" и "Целинный – Ок олтин" с "двустороннего" на "международный (многосторонний)". Также меняется режим работы с "в светлое время суток" на "круглосуточный", — сообщил мажилис РК.
Отмечается, что такие меры направлены на повышение пропускной способности пограничной инфраструктуры и развитие транзитно-транспортного потенциала между двумя странами.
В целом на границе Казахстана и Узбекистана действует семь основных международных пунктов пропуска: пять автомобильных и два железнодорожных. Дополнительно функционируют два железнодорожных перехода — "Сарыагаш – Келес" и "Тажен – Каракалпакстан".