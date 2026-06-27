https://uz.sputniknews.ru/20260627/rossiya-vernula-vsex-poxischennyx-ukrainoy-jiteley-kurskoy-oblasti-58640254.html

Россия вернула всех жителей Курской области, вывезенных на Украину

Россия вернула всех жителей Курской области, вывезенных на Украину

Sputnik Узбекистан

Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, вернулись в Россию.

2026-06-27T17:28+0500

2026-06-27T17:28+0500

2026-06-27T17:54+0500

россия

украина

пленные

обмен

омбудсмен

курская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58640370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd7aca366dc1a472f880e64bf9a4e6e9.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Украина передала России семь граждан РФ, взамен на Украину вернется такое же количество человек, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.По словам Лантратовой, Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области.При это омбудсмен подчеркнула, что Россия продолжит делать все возможное для возвращения своих граждан.Российские военные освободили Курскую область – начальник Генштаба ВС РФКак уточнил глава региона Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.

https://uz.sputniknews.ru/20260626/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-160-voennoslujaschix-58621441.html

россия

украина

курская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, украина, пленные, обмен, омбудсмен, курская область