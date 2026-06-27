https://uz.sputniknews.ru/20260627/rossiya-vernula-vsex-poxischennyx-ukrainoy-jiteley-kurskoy-oblasti-58640254.html
Россия вернула всех жителей Курской области, вывезенных на Украину
Россия вернула всех жителей Курской области, вывезенных на Украину
Sputnik Узбекистан
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, вернулись в Россию.
2026-06-27T17:28+0500
2026-06-27T17:28+0500
2026-06-27T17:54+0500
россия
украина
пленные
обмен
омбудсмен
курская область
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58640370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd7aca366dc1a472f880e64bf9a4e6e9.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Украина передала России семь граждан РФ, взамен на Украину вернется такое же количество человек, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.По словам Лантратовой, Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области.При это омбудсмен подчеркнула, что Россия продолжит делать все возможное для возвращения своих граждан.Российские военные освободили Курскую область – начальник Генштаба ВС РФКак уточнил глава региона Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.
https://uz.sputniknews.ru/20260626/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-160-voennoslujaschix-58621441.html
россия
украина
курская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1b/58640370_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_68703a744615c0911c787d3b2a89edca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, пленные, обмен, омбудсмен, курская область
россия, украина, пленные, обмен, омбудсмен, курская область
Россия вернула всех жителей Курской области, вывезенных на Украину
17:28 27.06.2026 (обновлено: 17:54 27.06.2026)
Жители Курской области, захваченные при вторжении ВСУ, вернулись в Россию.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Украина передала России семь граждан РФ, взамен на Украину вернется такое же количество человек, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
"Пять жителей Курской области вернулись домой. Еще двое из других регионов. <...> На Украину отправятся семь человек", — написала она на платформе "Макс".
По словам Лантратовой, Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области.
"Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.
При это омбудсмен подчеркнула, что Россия продолжит делать все возможное для возвращения своих граждан.
Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, за все время удалось освободить 171 жителя приграничья. При этом судьба еще 320 человек остается неизвестной.