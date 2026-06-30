https://uz.sputniknews.ru/20260630/mirziyoev-prizval-ne-iskat-vinovatyx-posle-vystupleniya-sbornoy-uzbekistana-na-chm--2026-58711601.html

Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на ЧМ–2026

Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на ЧМ–2026

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи с молодежью глава республики подчеркнул, что для больших побед необходимо создать более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции. Этот вид спорта станет общенациональным движением

2026-06-30T15:44+0500

2026-06-30T15:44+0500

2026-06-30T16:33+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

молодежь

комментарий

чемпионат мира

футбол

выступление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава республики напомнил, что матчи, прошедшие в США и Мексике, вся страна смотрела с особым волнением.Игры против таких сильных соперников, которыми являются многие игроки сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго, позволили узбекистанцам получить хороший опыт и почувствовать дух чемпионата мира.Глава государства отдельно отметил игру Аббоса Файзуллаева и Элдора Шомуродова, которая вызвала радость и гордость болельщиков.Он отметил, что в обществе звучат разные мнения об участии нашей национальной команды в чемпионате мира.Он подчеркнул, что для больших побед необходимо создать более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции. Этот вид спорта станет общенациональным движением.Уже сейчас начинается подготовка к Кубку Азии, который пройдет в январе 2027 года в Саудовской Аравии.

https://uz.sputniknews.ru/20260630/shavkat-mirziyoev-poobschalsya-s-initsiatorami-proektov-na-vystavke-po-sluchayu-dnya-molodeji-58701917.html

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, молодежь, комментарий, чемпионат мира, футбол, выступление, узбекистан