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Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на ЧМ–2026
Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на ЧМ–2026
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи с молодежью глава республики подчеркнул, что для больших побед необходимо создать более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции. Этот вид спорта станет общенациональным движением
2026-06-30T15:44+0500
2026-06-30T16:33+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
молодежь
комментарий
чемпионат мира
футбол
выступление
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава республики напомнил, что матчи, прошедшие в США и Мексике, вся страна смотрела с особым волнением.Игры против таких сильных соперников, которыми являются многие игроки сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго, позволили узбекистанцам получить хороший опыт и почувствовать дух чемпионата мира.Глава государства отдельно отметил игру Аббоса Файзуллаева и Элдора Шомуродова, которая вызвала радость и гордость болельщиков.Он отметил, что в обществе звучат разные мнения об участии нашей национальной команды в чемпионате мира.Он подчеркнул, что для больших побед необходимо создать более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции. Этот вид спорта станет общенациональным движением.Уже сейчас начинается подготовка к Кубку Азии, который пройдет в январе 2027 года в Саудовской Аравии.
https://uz.sputniknews.ru/20260630/shavkat-mirziyoev-poobschalsya-s-initsiatorami-proektov-na-vystavke-po-sluchayu-dnya-molodeji-58701917.html
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, молодежь, комментарий, чемпионат мира, футбол, выступление, узбекистан
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, молодежь, комментарий, чемпионат мира, футбол, выступление, узбекистан

Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на ЧМ–2026

15:44 30.06.2026 (обновлено: 16:33 30.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев проводит встречу с молодежью
Президент Шавкат Мирзиёев проводит встречу с молодежью - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе встречи с молодежью глава республики подчеркнул, что для больших побед необходимо создать более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции. Этот вид спорта станет общенациональным движением.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал "не искать виноватых" после выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
Глава республики напомнил, что матчи, прошедшие в США и Мексике, вся страна смотрела с особым волнением.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана призвал "не искать виноватых" в выступлении сборной страны на ЧМ по футболу.
Президент Узбекистана призвал не искать виноватых в выступлении сборной страны на ЧМ по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Президент Узбекистана призвал "не искать виноватых" в выступлении сборной страны на ЧМ по футболу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Игры против таких сильных соперников, которыми являются многие игроки сборных Португалии, Колумбии и ДР Конго, позволили узбекистанцам получить хороший опыт и почувствовать дух чемпионата мира.
Глава государства отдельно отметил игру Аббоса Файзуллаева и Элдора Шомуродова, которая вызвала радость и гордость болельщиков.
Он отметил, что в обществе звучат разные мнения об участии нашей национальной команды в чемпионате мира.
"Выражать чрезмерные эмоции и искать виноватых среди членов сборной, которые защищали честь нашей Родины, не свойственно нашему народу. Напротив, сегодня поддержка и поднятие духа игроков важнее, чем когда-либо", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Он подчеркнул, что для больших побед необходимо создать более широкие условия для развития футбола и увеличить инвестиции. Этот вид спорта станет общенациональным движением.
Уже сейчас начинается подготовка к Кубку Азии, который пройдет в январе 2027 года в Саудовской Аравии.
"Верим в нашу команду и будем поддерживать ее всем народом на этом турнире", — сказал президент Узбекистана.
Мирзиёев встретился с активной и инициативной молодежью по случаю Дня молодежи - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Шавкат Мирзиёев пообщался с инициаторами проектов на выставке по случаю Дня молодежи
14:31
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