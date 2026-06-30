https://uz.sputniknews.ru/20260630/shavkat-mirziyoev-poobschalsya-s-initsiatorami-proektov-na-vystavke-po-sluchayu-dnya-molodeji-58701917.html

Шавкат Мирзиёев пообщался с инициаторами проектов на выставке по случаю Дня молодежи

Шавкат Мирзиёев пообщался с инициаторами проектов на выставке по случаю Дня молодежи

Sputnik Узбекистан

Президент подчеркнул, что широкое внедрение в республике подобных высокотехнологичных проектов и содействие молодым предпринимателям в выходе на зарубежные рынки будут оставаться приоритетными направлениями государственной политики

2026-06-30T14:31+0500

2026-06-30T14:31+0500

2026-06-30T14:31+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выставка

молодежь

инициатива

проект

прямой диалог

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с активной молодежью страны на специальной выставке, организованной по случаю Дня молодежи в Олимпийском городке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель страны ознакомился с проектами молодых людей, охватывающими такие сферы, как экология, стартапы, инженерное дело, повышение культуры чтения и ряд других, а также пообщался с их инициаторами.Лидер молодежи махалли "Обод" Ферганского района Исломбек Мухаммаджонов обучил 600 своих сверстников современным профессиям и иностранным языкам через созданный им учебный центр "Обод таълим". Он рассказал президенту, что ему удалось вывести деятельность центра на глобальный рынок, заключив международные контракты с ведущими компаниями Германии. Благодаря этому махалля стала территорией, свободной от молодежной безработицы и преступности.Инициативы координатора фонда "Яшил ташаббуслар", магистрантки "Green University" Гулираъно Мамировой связаны с развитием экологических и социальных проектов, а также стартапов в сфере "зеленых" инноваций.Глава республики высоко оценил усилия победительницы в номинации "Самая оригинальная идея" конкурса живописи Одинахон Маъмуржоновой, а также Чиноры Гуломовой, которая, несмотря на ограниченные физические возможности, реализует проект "Читай и развивайся" для обучающихся на дому детей.Он поручил ответственным лицам обеспечить поддержку их инициатив, направленных на укрепление инклюзивной среды в обществе.На площадке выставки, посвященной стартапам, предпринимательству и профессиональному образованию, представлен интеллектуальный потенциал юных узбекистанцев, способных успешно конкурировать на международном уровне.Так, выпускник Президентской школы, студент Чикагского университета Асилбек Ашуров в 18 лет основал стартап "Makon AI" и разработал платформу для подготовки к экзаменам SAT/AP на базе ИИ.Он расказал, что на сегодняшний день его стартап привлек $380 тыс. долларов инвестиций от более 100 тыс. клиентов и инвесторов из США, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а стоимость проекта оценивают в $3 млн.Не менее успешны достижения Сардорбека Рахматуллоева — первого отечественного участника программы ведущего мирового акселератора "Y Combinator", основавшего стартап с годовым доходом в несколько тысяч долларов в США и получившего опыт работы в компании "Meta Superintelligence".Руководителю страны также представили презентации в сфере инженерии и инноваций.Студент Туринского политехнического университета в Ташкенте, чемпион страны по гонкам дронов Билолиддин Исмоилов сообщил, что в качестве инженера участвует в разработке и совершенствовании отечественных антидроновых систем.Успешный проект студентки Нукусского государственного технического университета, резидента Нукусского молодежного технопарка Айзады Асановой "Автомобили нового поколения" — свидетельство динамичного развития инженерных школ и в регионах.Глава государства отметил необходимость внедрения этих инновационных разработок в различных отраслях.Также речь шла об укреплении международного престижа национальной культуры и популяризации чтения среди населения.Руководитель проекта "Мутолаа" Сирожиддин Олимов рассказал, что разработанное им мобильное приложение скачали почти 5 млн раз, а количество прочитанных в нем книг превысило 18 млн.Обладательница Государственной премии имени Зульфии, автор книги "Яшил суз" ("Зеленое слово") и участница проекта "Суз" ("Слово") Нилуфар Эргашева предложила разработать литературную карту Узбекистана для развития литературного туризма, а также организовывать масштабные поэтические, музыкальные, литературные вечера и другие массовые художественные концертные программы в научно-просветительском и туристическом комплексе "Бурхониддин Маргинони".Шавкат Мирзиёев поддержал выдвинутые перспективные проекты и инициативы молодежи.День молодежи в Узбекистане отмечают 30 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20260630/mirziyoev-nagradil-molodyx-uzbekistantsev-medalyu-kelajak-bunedkori-i-premiey-mard-uglon-58683474.html

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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, выставка, молодежь, инициатива, проект, прямой диалог