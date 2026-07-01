https://uz.sputniknews.ru/20260701/shavkat-mirziyoev-vruchil-gosnagrady-aktivnoy-molodeji-58724150.html

Шавкат Мирзиёев вручил госнаграды активной молодежи

Шавкат Мирзиёев вручил госнаграды активной молодежи

Sputnik Узбекистан

Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями

2026-07-01T09:33+0500

2026-07-01T09:33+0500

2026-07-01T10:46+0500

общество

награждение

государственная награда

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

молодежь

день молодежи

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды активной молодежи, сообщает пресс-служба главы республики.Церемония вручения прошла в Олимпийском городке. Молодые люди были награждены медалями "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон".Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями.Удостоенные госнаград юноши и девушки выразили признательность за создаваемые государством возможности и подчеркнули, что и впредь готовы вносить достойный вклад в процветание Родины своими знаниями, трудом и инициативами.

https://uz.sputniknews.ru/20260630/prezident-uzbekistana-ozvuchil-novye-mery-po-podderjke-molodeji-58716138.html

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общество, награждение, государственная награда, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, молодежь, день молодежи