Шавкат Мирзиёев вручил госнаграды активной молодежи
09:33 01.07.2026 (обновлено: 10:46 01.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды активной молодежи, сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония вручения прошла в Олимпийском городке. Молодые люди были награждены медалями "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон".
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
“В соответствии с указом и постановлением Президента Республики Узбекистан группа молодых людей, вносящих достойный вклад в развитие Нового Узбекистана своими знаниями, талантом, инициативностью и самоотверженностью, была удостоена медали "Келажак бунедкори" и государственной премии "Мард углон". 30 июня, в День молодежи, в Олимпийском городке Ташкента состоялась церемония вручения этих наград”, — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Вы — достойные наследники наших великих предков, которые своими выдающимися открытиями внесли огромный вклад в мировую цивилизацию… Безусловно, быть наследниками — это не только предмет гордости, но и огромная ответственность… Вы должны стать той силой, которая создаст фундамент новой эпохи возрождения в Новом Узбекистане — Третьего Ренессанса”, — заявил Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
Удостоенные госнаград юноши и девушки выразили признательность за создаваемые государством возможности и подчеркнули, что и впредь готовы вносить достойный вклад в процветание Родины своими знаниями, трудом и инициативами.