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https://uz.sputniknews.ru/20260701/shavkat-mirziyoev-vruchil-gosnagrady-aktivnoy-molodeji-58724150.html
Шавкат Мирзиёев вручил госнаграды активной молодежи
Шавкат Мирзиёев вручил госнаграды активной молодежи
Sputnik Узбекистан
Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями
2026-07-01T09:33+0500
2026-07-01T10:46+0500
общество
награждение
государственная награда
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
молодежь
день молодежи
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды активной молодежи, сообщает пресс-служба главы республики.Церемония вручения прошла в Олимпийском городке. Молодые люди были награждены медалями "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон".Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями.Удостоенные госнаград юноши и девушки выразили признательность за создаваемые государством возможности и подчеркнули, что и впредь готовы вносить достойный вклад в процветание Родины своими знаниями, трудом и инициативами.
https://uz.sputniknews.ru/20260630/prezident-uzbekistana-ozvuchil-novye-mery-po-podderjke-molodeji-58716138.html
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общество, награждение, государственная награда, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, молодежь, день молодежи
общество, награждение, государственная награда, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, молодежь, день молодежи

Шавкат Мирзиёев вручил госнаграды активной молодежи

09:33 01.07.2026 (обновлено: 10:46 01.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды активной молодежи, сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония вручения прошла в Олимпийском городке. Молодые люди были награждены медалями "Келажак бунедкори" и премией "Мард углон".
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
“В соответствии с указом и постановлением Президента Республики Узбекистан группа молодых людей, вносящих достойный вклад в развитие Нового Узбекистана своими знаниями, талантом, инициативностью и самоотверженностью, была удостоена медали "Келажак бунедкори" и государственной премии "Мард углон". 30 июня, в День молодежи, в Олимпийском городке Ташкента состоялась церемония вручения этих наград”, — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что каждый молодой человек в Узбекистане обладает большим потенциалом, талантом и способностями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Вы — достойные наследники наших великих предков, которые своими выдающимися открытиями внесли огромный вклад в мировую цивилизацию… Безусловно, быть наследниками — это не только предмет гордости, но и огромная ответственность… Вы должны стать той силой, которая создаст фундамент новой эпохи возрождения в Новом Узбекистане — Третьего Ренессанса”, — заявил Шавкат Мирзиёев.

© Пресс-служба президента УзбекистанаМолодежи вручены государственные награды
Молодежи вручены государственные награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2026
Молодежи вручены государственные награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
Удостоенные госнаград юноши и девушки выразили признательность за создаваемые государством возможности и подчеркнули, что и впредь готовы вносить достойный вклад в процветание Родины своими знаниями, трудом и инициативами.
Президент Шавкат Мирзиёев проводит встречу с молодежью - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2026
Президент Узбекистана озвучил новые меры по поддержке молодежи
Вчера, 17:33
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