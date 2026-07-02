надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована в любом случае, несмотря на наличие в обществе разных дискуссий; надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована в любом случае, несмотря на наличие в обществе разных дискуссий;

Владимир Путин обращал внимание на то, что легитимность Владимира Зеленского находится под вопросом с точки зрения права; Владимир Путин обращал внимание на то, что легитимность Владимира Зеленского находится под вопросом с точки зрения права;

Евросоюз вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией; Евросоюз вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией;

Москва не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте; Москва не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте;

в Кремле слышали сообщения СМИ о том, что на Украине якобы не исключают проведения выборов, но официальных заявлений не было; в Кремле слышали сообщения СМИ о том, что на Украине якобы не исключают проведения выборов, но официальных заявлений не было;