https://uz.sputniknews.ru/20260702/peskov-rossiya-prodoljit-usilivat-davlenie-na-kievskiy-rejim-58769540.html
Песков: Россия продолжит усиливать давление на киевский режим
Песков: Россия продолжит усиливать давление на киевский режим
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России
2026-07-02T15:40+0500
2026-07-02T15:40+0500
2026-07-02T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Таким образом он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.Другие заявления Пескова:
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москва, кремль, россия, дмитрий песков, киев, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, в мире, украина
москва, кремль, россия, дмитрий песков, киев, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, в мире, украина
Песков: Россия продолжит усиливать давление на киевский режим
15:40 02.07.2026 (обновлено: 15:57 02.07.2026)
Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает
РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении расширить санкции против России.
"Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей", — сказал Песков журналистам.
Другие заявления Пескова:
надежная безопасность России и ее интересов будет гарантирована в любом случае, несмотря на наличие в обществе разных дискуссий;
Владимир Путин обращал внимание на то, что легитимность Владимира Зеленского находится под вопросом с точки зрения права;
Евросоюз вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией;
Москва не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте;
в Кремле слышали сообщения СМИ о том, что на Украине якобы не исключают проведения выборов, но официальных заявлений не было;
встречи президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по Украине проходят практически ежедневно, но обычно не освещаются СМИ.