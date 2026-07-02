https://uz.sputniknews.ru/20260702/prezident-uzbekistana-vyletel-v-tbilisi-58770460.html

Президент Узбекистана вылетел в Тбилиси

Президент Узбекистана вылетел в Тбилиси

Sputnik Узбекистан

В программе двухдневного госвизита — переговоры с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и Премьер-министром Ираклием Кобахидзе

2026-07-02T15:47+0500

2026-07-02T15:47+0500

2026-07-02T15:58+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

грузия

тбилиси

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе отбыл в столицу Грузии Тбилиси с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. В программе двухдневного госвизита — двусторонние переговоры на высшем уровне: с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и Премьер-министром Ираклием Кобахидзе.Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития узбекско-грузинских отношений дружбы и многопланового партнерства.Шавкат Мирзиёев также примет участие в ряде культурно-гуманитарных мероприятий.

грузия

тбилиси

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, государственный визит, грузия, тбилиси