https://uz.sputniknews.ru/20260702/v-uzbekistane-planiruyut-rasshirit-set-logisticheskix-tsentrov-58738726.html

В Узбекистане планируют расширить сеть логистических центров

В Узбекистане планируют расширить сеть логистических центров

Sputnik Узбекистан

В стране функционируют 27 логистических центров, соответствующих международным требованиям, с совокупной мощностью 27,2 млн тонн, в основном сосредоточенных в Ташкенте и его окрестностях, Однако лишь один из них относится к высшей категории

2026-07-02T09:13+0500

2026-07-02T09:13+0500

2026-07-02T09:49+0500

транспорт

логистика

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

транзит

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане планируют расширить сеть логистических центров. Об этом шла речь в ходе презентации предложений по развитию транспортно-логистической системы и эффективному использованию транзитного потенциала страны, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Как отмечалось, Узбекистан располагает широкими возможностями, чтобы стать крупным сухопутным транспортным хабом, связывающим Восток и Запад. Через территорию республики проходят 4 тыс. километров транзитных коридоров международного значения, имеется железнодорожная сеть протяженностью 4,7 тыс. километра.Однако потенциал страны в этой сфере пока используют не в полной мере.Годовой товарооборот между Китаем и Европой составляет $800 млрд, а объем грузоперевозок достигает 120-150 млн тонн. Если Узбекистан сможет ежегодно дополнительно принимать 15-20 млн тонн международных транзитных грузов, появится возможность:Это может ускорить темпы роста экономики на 1,5-2 процентных пункта.Пока доля Узбекистана в этом транзитном обороте не превышает 1-2%. Хотя в 2025 году объем транзитных грузоперевозок составил 15,3 млн тонн, увеличившись на 54% по сравнению с 2021 годом, имеющийся потенциал позволяет добиться гораздо более высоких результатов.Анализ показывает, что, несмотря на наличие большого количества пограничных пропускных пунктов, большинство из них не обладают достаточной пропускной способностью для оперативного приема и оформления международных грузов.В стране функционируют 27 логистических центров, соответствующих международным требованиям, с совокупной мощностью 27,2 млн тонн. Однако лишь один из них относится к высшей категории.Автоматизированные складские комплексы категории "А" покрывают лишь 10-15% имеющейся потребности. Также есть нехватка современных холодильных и таможенных складов.Отмечалось, что логистические центры в основном сосредоточены в Ташкенте и его окрестностях, низкой остается доля контейнеризации, не полностью интегрированы информационные системы госорганов и частных логистических центров, уровень цифровизации отрасли еще недостаточен.Город Ханабад, выступая в качестве "ворот китайского пути", будет обслуживать транзитные коридоры Китай – Центральная Азия – Каспийское море – Кавказ – Европа, Китай – Центральная Азия – Трансафганский маршрут и Китай – Центральная Азия – Иран. Город Ангрен, а также Янгиюльский и Ахангаранский районы будут развиваться как промежуточные распределительные центры транзитных и внешнеторговых грузов.Алатский район станет "воротами Срединного коридора" и будет специализироваться на маршрутах Китай – Центральная Азия – Каспийское море – Кавказ – Европа и Китай – Центральная Азия – Иран. Термезский район, в свою очередь, в качестве "ворот Трансафганского коридора" будет ориентирован на транспортный маршрут Китай – Центральная Азия – Трансафганский коридор – Пакистан.Также президенту представили предложения:Цифровизация и внедрение современных систем управленияПредложено внедрить в логистических центрах системы управления терминалами и складами, интегрировать их с платформой "E-logistika", а также наладить систему онлайн-мониторинга, распознавания номерных знаков и электронного учета транспортных средств.Речь шла и о необходимости ускорить процедуры оформления грузов на пограничных пунктах пропуска за счет внедрения принципа "одной остановки" (one stop).Кроме того, для широкого привлечения в отрасль частных инвестиций предложено упростить таможенные пошлины и требования обязательной сертификации при ввозе современного оборудования для логистических центров, складской и погрузочно-разгрузочной техники, агрегатов и запасных частей.Глава государства подчеркнул, что транспортно-логистическая система имеет стратегическое значение для наращивания экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности и развития регионов.Он дал поручения ответственным лицам по эффективному использованию международных транспортных коридоров, расширению сети логистических центров, цифровизации отрасли и созданию благоприятных условий для частного сектора.

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транспорт, логистика, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, транзит