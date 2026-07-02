https://uz.sputniknews.ru/20260702/v-uzbekistane-smenilsya-glava-sbdd-mvd-58764267.html

В Узбекистане сменился глава СБДД МВД

В Узбекистане сменился глава СБДД МВД

Sputnik Узбекистан

На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан

2026-07-02T12:55+0500

2026-07-02T12:55+0500

2026-07-02T13:58+0500

назначения

узбекистан

мвд

безопасность дорожного движения в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане назначен новый начальник Службы безопасности дорожного движения МВД, им стал Муродбек Шерлиев, сообщает пресс-служба ведомства.До назначения Шерлиев занимал должность заместителя начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД. На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.

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назначения, узбекистан, мвд, безопасность дорожного движения в узбекистане, общество