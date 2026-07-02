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https://uz.sputniknews.ru/20260702/v-uzbekistane-smenilsya-glava-sbdd-mvd-58764267.html
В Узбекистане сменился глава СБДД МВД
В Узбекистане сменился глава СБДД МВД
Sputnik Узбекистан
На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан
2026-07-02T12:55+0500
2026-07-02T13:58+0500
назначения
узбекистан
мвд
безопасность дорожного движения в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане назначен новый начальник Службы безопасности дорожного движения МВД, им стал Муродбек Шерлиев, сообщает пресс-служба ведомства.До назначения Шерлиев занимал должность заместителя начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД. На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.
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назначения, узбекистан, мвд, безопасность дорожного движения в узбекистане, общество
назначения, узбекистан, мвд, безопасность дорожного движения в узбекистане, общество

В Узбекистане сменился глава СБДД МВД

12:55 02.07.2026 (обновлено: 13:58 02.07.2026)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ зале заседаний
В зале заседаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
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На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане назначен новый начальник Службы безопасности дорожного движения МВД, им стал Муродбек Шерлиев, сообщает пресс-служба ведомства.
© пресс-служба МВД Узбекистана.Муродбек Шерлиев назначен начальником Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД
Муродбек Шерлиев назначен начальником Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2026
Муродбек Шерлиев назначен начальником Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД
© пресс-служба МВД Узбекистана.
“Шерлиев Муродбек Атабекович назначен на должность начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД”, — говорится в сообщении.
До назначения Шерлиев занимал должность заместителя начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.
На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.
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