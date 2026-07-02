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В Узбекистане сменился глава СБДД МВД
В Узбекистане сменился глава СБДД МВД
Sputnik Узбекистан
На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан
2026-07-02T12:55+0500
2026-07-02T12:55+0500
2026-07-02T13:58+0500
назначения
узбекистан
мвд
безопасность дорожного движения в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане назначен новый начальник Службы безопасности дорожного движения МВД, им стал Муродбек Шерлиев, сообщает пресс-служба ведомства.До назначения Шерлиев занимал должность заместителя начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД. На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.
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назначения, узбекистан, мвд, безопасность дорожного движения в узбекистане, общество
назначения, узбекистан, мвд, безопасность дорожного движения в узбекистане, общество
В Узбекистане сменился глава СБДД МВД
12:55 02.07.2026 (обновлено: 13:58 02.07.2026)
На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова, ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik
. В Узбекистане назначен новый начальник Службы безопасности дорожного движения МВД, им стал Муродбек Шерлиев, сообщает
пресс-служба ведомства.
“Шерлиев Муродбек Атабекович назначен на должность начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД”, — говорится в сообщении.
До назначения Шерлиев занимал должность заместителя начальника Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.
На этом посту Мурадбек Шерлиев сменил Шерзода Ибрагимова,
ставшего первым заместителем командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан.