https://uz.sputniknews.ru/20260703/opyt-belarusi-rossii-uzbekistana-sozdanie-atomnyx-gorodov-58792022.html

В МПЦ Sputnik обсудят опыт Беларуси, России и Узбекистана в создании атомных городов

В МПЦ Sputnik обсудят опыт Беларуси, России и Узбекистана в создании атомных городов

Sputnik Узбекистан

Видеомост Москва – Ташкент – Минск в МПЦ Sputnik посвящен практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.

2026-07-03T12:45+0500

2026-07-03T12:45+0500

2026-07-03T12:54+0500

пресс-центр

sputnik

пресс-конференция

минск

москва

ташкент

аэс

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.Мероприятие пройдет 7 июля. Время начала: в Москве и Минске — 11.00, в Ташкенте — 13.00.Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:В центре обсуждения — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.Участники рассмотрят, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

https://uz.sputniknews.ru/20260514/kakoy-budet-aes-v-uzbekistane-57572315.html

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