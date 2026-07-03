В МПЦ Sputnik обсудят опыт Беларуси, России и Узбекистана в создании атомных городов
12:45 03.07.2026 (обновлено: 12:54 03.07.2026)
© SputnikУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС возле города Островец в Гродненской области.
© Sputnik
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Видеомост Москва – Ташкент – Минск в МПЦ Sputnik посвящен практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.
Мероприятие пройдет 7 июля. Время начала: в Москве и Минске — 11.00, в Ташкенте — 13.00.
Участники в Москве:
Участники в Москве:
директор Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова;
в Ташкенте:
заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов;
в Минске:
заместитель генерального директора Государственного научного учреждения “Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны” Алексей Лукашевич.
В центре обсуждения — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.
Участники рассмотрят, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.
Участники рассмотрят, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
14 мая, 17:45