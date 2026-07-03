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Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20260703/opyt-belarusi-rossii-uzbekistana-sozdanie-atomnyx-gorodov-58792022.html
В МПЦ Sputnik обсудят опыт Беларуси, России и Узбекистана в создании атомных городов
В МПЦ Sputnik обсудят опыт Беларуси, России и Узбекистана в создании атомных городов
Sputnik Узбекистан
Видеомост Москва – Ташкент – Минск в МПЦ Sputnik посвящен практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.
2026-07-03T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.Мероприятие пройдет 7 июля. Время начала: в Москве и Минске — 11.00, в Ташкенте — 13.00.Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:В центре обсуждения — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.Участники рассмотрят, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
https://uz.sputniknews.ru/20260514/kakoy-budet-aes-v-uzbekistane-57572315.html
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sputnik, пресс-конференция, минск, москва, ташкент, аэс, строительство аэс в узбекистане
sputnik, пресс-конференция, минск, москва, ташкент, аэс, строительство аэс в узбекистане

В МПЦ Sputnik обсудят опыт Беларуси, России и Узбекистана в создании атомных городов

12:45 03.07.2026 (обновлено: 12:54 03.07.2026)
© SputnikУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС возле города Островец в Гродненской области.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС возле города Островец в Гродненской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
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Видеомост Москва – Ташкент – Минск в МПЦ Sputnik посвящен практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.
Мероприятие пройдет 7 июля. Время начала: в Москве и Минске — 11.00, в Ташкенте — 13.00.

Участники в Москве:
директор Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова;
в Ташкенте:
заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов;
в Минске:
заместитель генерального директора Государственного научного учреждения “Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны” Алексей Лукашевич.
В центре обсуждения — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.

Участники рассмотрят, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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