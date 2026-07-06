https://uz.sputniknews.ru/20260706/shavkat-mirziyoev-pozdravil-pervogo-prezidenta-kazaxstana-s-dnem-rojdeniya-58862070.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Первого Президента Казахстана с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Первого Президента Казахстана с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Глава РУз в телефонном разговоре подчеркнул весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление современного Казахстана, продвижение регионального сотрудничества в ЦА, укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества

2026-07-06T17:53+0500

2026-07-06T17:53+0500

2026-07-06T18:05+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

нурсултан назарбаев

поздравление

день рождения

сотрудничество

казахстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана особо подчеркнул весомый вклад Назарбаева в становление современного Казахстана, продвижение регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Собеседники с удовлетворением отметили нынешнюю высокую динамику многопланового сотрудничества двух стран, основанного на прочных узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.Сегодня, 6 июля, Нурсултан Назарбаев отмечает 86-летие.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, нурсултан назарбаев, поздравление, день рождения, сотрудничество, казахстан