https://uz.sputniknews.ru/20260706/shavkat-mirziyoev-pozdravil-pervogo-prezidenta-kazaxstana-s-dnem-rojdeniya-58862070.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Первого Президента Казахстана с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Первого Президента Казахстана с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Глава РУз в телефонном разговоре подчеркнул весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление современного Казахстана, продвижение регионального сотрудничества в ЦА, укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества
2026-07-06T17:53+0500
2026-07-06T17:53+0500
2026-07-06T18:05+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
нурсултан назарбаев
поздравление
день рождения
сотрудничество
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана особо подчеркнул весомый вклад Назарбаева в становление современного Казахстана, продвижение регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Собеседники с удовлетворением отметили нынешнюю высокую динамику многопланового сотрудничества двух стран, основанного на прочных узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.Сегодня, 6 июля, Нурсултан Назарбаев отмечает 86-летие.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, нурсултан назарбаев, поздравление, день рождения, сотрудничество, казахстан
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, нурсултан назарбаев, поздравление, день рождения, сотрудничество, казахстан
Шавкат Мирзиёев поздравил Первого Президента Казахстана с днем рождения
17:53 06.07.2026 (обновлено: 18:05 06.07.2026)
Глава РУз в телефонном разговоре подчеркнул весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление современного Казахстана, продвижение регионального сотрудничества в ЦА, укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора тепло поздравил первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни”, — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана особо подчеркнул весомый вклад Назарбаева в становление современного Казахстана, продвижение регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также укрепление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники с удовлетворением отметили нынешнюю высокую динамику многопланового сотрудничества двух стран, основанного на прочных узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Сегодня, 6 июля, Нурсултан Назарбаев отмечает 86-летие.