Мирзиёев поздравил участников с открытием Международного форума исламской цивилизации
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
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Масштабное мероприятие на тему "Путь мира, толерантности и просвещения", организованное в столице, а также в Самарканде и Термезе, объединило 300 зарубежных гостей из более чем 50 государств. Его цель — раскрыть подлинную сущность исламской цивилизации.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников с открытием Международного форума исламской цивилизации, который впервые проходит в стране. Обращение зачитал советник и спичрайтер главы республики Хайриддин Султанов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации
В Ташкенте стартовал Международный форум исламской цивилизации
© Sputnik
“Искренне поздравляю вас с открытием Международного форума исламской цивилизации, который впервые проходит на древней гостеприимной земле Узбекистана…Это крупное международное мероприятие является свидетельством растущего интереса и внимания мирового сообщества к исламской цивилизации, ее богатому духовному, научному и культурному наследию”, — говорится в поздравлении.
Отмечается, что в эпоху глубоких и стремительных трансформаций особое значение приобретают благородные идеалы, в том числе исламские ценности, издавна служившие прочной основой мирной и спокойной жизни, эволюционного развития человечества, его стремления к согласию и просвещению.
Священная религия ислам возвышает достоинство человека, вдохновляет его в поиске истины, стремлении к знаниям и просвещению, научных открытиях, созидательном труде, развитии образования, искусства и культуры.
“В таком уникальном наследии, всеобщем достоянии человечества есть достойный вклад и нашего региона. Достойное место в сокровищнице мировой мысли занимает, в частности, бесценное наследие наших великих соотечественников, выдающихся мыслителей, таких как Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Бабур Мирзо, Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Матуриди, Бурхониддин Маргинони”, — говорится в обращении.
Президент подчеркнул, что одним из приоритетных направлений государственной политики является возрождение, бережное сохранение, изучение и широкая популяризация в стране богатого и неповторимого наследия исламской цивилизации.
Центра исламской цивилизации в Ташкенте является символом исторической памяти народа, проявлением глубокого уважения к наследию великих предков и в то же время ярким отражением устремленности Нового Узбекистана в будущее.
Узбекистан всегда готов всесторонне поддерживать проекты и инициативы, реализуемые вместе с международными партнерами. В Центре исламской цивилизации созданы все условия для проведения фундаментальных научных исследований, организации международных форумов и конференций, подготовки совместных изданий, реализации образовательных программ, развития широкомасштабных гуманитарных связей с ведущими научными и культурными центрами мира.
“Мы твердо убеждены, что наука и просвещение остаются величайшей объединяющей силой современности, ее созидательной основой, прочным фундаментом мира и устойчивого развития, и призываем всех вас к сотрудничеству во имя этой благородной цели”, — говорится в поздравлении.
В нем также отмечается, что рамках мероприятия в Самарканде и Термезе пройдут конференции, посвященные научному наследию великих предков узбекского народа, и участники форума смогут сами увидеть осуществляемую в стране работу по возрождению и сохранению духовно-просветительских ценностей, укреплению мира и толерантности, построению Нового Узбекистана.
В заключение глава республики выразил уверенность в том, что предстоящие открытые встречи и беседы с трудолюбивым и гостеприимным узбекским народом вдохновят гостей форума на новые научные изыскания, создание художественных произведений, культурно-гуманитарных проектов.