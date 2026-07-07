https://uz.sputniknews.ru/20260707/mirziyoev-pozdravil-uchastnikov-s-otkrytiem-mejdunarodnogo-foruma-islamskoy-tsivilizatsii-58878280.html

Мирзиёев поздравил участников с открытием Международного форума исламской цивилизации

Мирзиёев поздравил участников с открытием Международного форума исламской цивилизации

Sputnik Узбекистан

Масштабное мероприятие на тему "Путь мира, толерантности и просвещения", организованное в столице, а также в Самарканде и Термезе, объединило 300 зарубежных гостей из более чем 50 государств. Его цель — раскрыть подлинную сущность исламской цивилизации

2026-07-07T14:10+0500

2026-07-07T14:10+0500

2026-07-07T14:10+0500

общество

религия

ислам

исламская цивилизация

форум

узбекистан

поздравление

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников с открытием Международного форума исламской цивилизации, который впервые проходит в стране. Обращение зачитал советник и спичрайтер главы республики Хайриддин Султанов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что в эпоху глубоких и стремительных трансформаций особое значение приобретают благородные идеалы, в том числе исламские ценности, издавна служившие прочной основой мирной и спокойной жизни, эволюционного развития человечества, его стремления к согласию и просвещению.Священная религия ислам возвышает достоинство человека, вдохновляет его в поиске истины, стремлении к знаниям и просвещению, научных открытиях, созидательном труде, развитии образования, искусства и культуры.Президент подчеркнул, что одним из приоритетных направлений государственной политики является возрождение, бережное сохранение, изучение и широкая популяризация в стране богатого и неповторимого наследия исламской цивилизации.Центра исламской цивилизации в Ташкенте является символом исторической памяти народа, проявлением глубокого уважения к наследию великих предков и в то же время ярким отражением устремленности Нового Узбекистана в будущее.Узбекистан всегда готов всесторонне поддерживать проекты и инициативы, реализуемые вместе с международными партнерами. В Центре исламской цивилизации созданы все условия для проведения фундаментальных научных исследований, организации международных форумов и конференций, подготовки совместных изданий, реализации образовательных программ, развития широкомасштабных гуманитарных связей с ведущими научными и культурными центрами мира.В нем также отмечается, что рамках мероприятия в Самарканде и Термезе пройдут конференции, посвященные научному наследию великих предков узбекского народа, и участники форума смогут сами увидеть осуществляемую в стране работу по возрождению и сохранению духовно-просветительских ценностей, укреплению мира и толерантности, построению Нового Узбекистана.В заключение глава республики выразил уверенность в том, что предстоящие открытые встречи и беседы с трудолюбивым и гостеприимным узбекским народом вдохновят гостей форума на новые научные изыскания, создание художественных произведений, культурно-гуманитарных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-tashkente-startoval-i-mejdunarodnyy-forum-islamskoy-tsivilizatsii--58873732.html

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общество, религия, ислам, исламская цивилизация, форум, узбекистан, поздравление, президент узбекистана, шавкат мирзиёев