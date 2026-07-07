https://uz.sputniknews.ru/20260707/samarkand-stanet-obraztsom-ekologicheski-ustoychivogo-sovremennogo-zelenogo-goroda-tsa-58875828.html

Самарканд станет образцом экологически устойчивого современного "зеленого города" ЦА

Самарканд станет образцом экологически устойчивого современного "зеленого города" ЦА

Sputnik Узбекистан

Главе Узбекистана презентовали модель "Green Samarkand", направленную на обеспечение экологической устойчивости городов

2026-07-07T12:42+0500

2026-07-07T12:42+0500

2026-07-07T12:50+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экология

самарканд

презентация

общество

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Самарканд станет образцом экологически устойчивого современного "зеленого города" Центральной Азии. Модель "Green Samarkand" презентовали президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках модели "Green Samarkand" до 2030 года в Самарканде планируют:Для реализации проекта с участием хокимията Самаркандской области и Нацкомэкологии создадут проектный офис "Яшил Самарканд". Он будет координировать в единой системе мероприятия, предусмотренные в сферах градостроительства, экологии, транспорта, строительства, туризма, промышленности и коммунального хозяйства.Кроме того, в Самарканде внедрят специальный эколого-градостроительный режим, предусматривающий обязательность требований "зеленого строительства" для новых и реконструируемых объектов.В рамках этих требований наладят практику применения энерго- и водосберегающих технологий, внедрения систем сортировки и переработки отходов, повышения ресурсной эффективности, а также недопущения приемки в эксплуатацию объектов, не соответствующих экологическим требованиям.В транспортной сфереПредусмотрен перевод Самарканда на экологически чистую модель передвижения. Для этого:Развитие водной и зеленой инфраструктурыВ Самарканде:ГрадостроительствоПредусмотрено создание на площади 300 гектаров "Green City Samarkand". На этой территории жилые, офисные, сервисные, туристические и общественные инфраструктурные объекты будут возводить на основе международных стандартов "зеленого города".Для снижения экологического воздействия промышленных объектов на территории "зеленой промышленной зоны" будут поэтапно внедрять наилучшие доступные технологии, системы "Zero Visible Emission" и цифрового экологического мониторинга.Вокруг действующих промзон создадут зеленые пояса, а также примут меры по выводу за пределы города 8 промышленных предприятий I и II категорий, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью населения.Управление отходамиНа основе принципа "Zero Waste Samarkand" внедрят систему сортировки, переработки отходов и сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны.Также запустят информационную систему цифрового картирования и фото- и видеофиксации случаев незаконного выброса отходов.Климатическая политикаДля Самарканда разработают целевые показатели сокращения углеродных выбросов на 2030 и 2035 годы, а также дорожную карту "Carbon Neutral Samarkand".Кроме того, запустят платформу "Green Samarkand Climate Finance Facility" для финансирования зеленых и климатических проектов и цифровую платформу "Green Samarkand Dashboard" для открытой публикации результатов и мониторинга.В сферах туризма и биоразнообразия реализуют бренд "Green Samarkand", рейтинговую систему "Green Hotels Samarkand", методологию "Samarkand City Biodiversity Index", пилотный проект "Urban Biodiversity Samarkand" и волонтерскую программу "Сохраним биоразнообразие".Благодаря этому Самарканд станет центром экологического туризма, зеленых инвестиций и устойчивых градостроительных решений.

https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-uzbekistane-razrabotayut-strategiyu-po-borbe-s-opustynivaniem-do-2040-goda-58869655.html

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, экология, самарканд, презентация, общество