Самарканд станет образцом экологически устойчивого современного "зеленого города" ЦА
12:42 07.07.2026 (обновлено: 12:50 07.07.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевВид на город Самарканд в Узбекистане
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Главе Узбекистана презентовали модель "Green Samarkand", направленную на обеспечение экологической устойчивости городов.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Самарканд станет образцом экологически устойчивого современного "зеленого города" Центральной Азии. Модель "Green Samarkand" презентовали президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.
“С учетом историко-культурного наследия Самарканда, его роли на Великом шелковом пути, потенциала как центра международного туризма, стратегического географического положения, а также имеющейся водной и транспортной инфраструктуры предусматривается превращение города в образец экологически устойчивого, адаптированного к климатическим изменениям и современного "зеленого города" Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
В рамках модели "Green Samarkand" до 2030 года в Самарканде планируют:
предотвратить выбросы 51,2 тыс. тонн потенциальных загрязняющих веществ в атмосферу;
снизить содержание частиц PM2.5 и PM10 на 50% за счет установки пылегазоочистного оборудования на промышленных и энергетических объектах;
сократить объем строительной пыли на 80%;
объем загрязняющих веществ от транспортных средств — на 50%;
уменьшить объем полигонов отходов в 2 раза;
довести долю "зеленых" зон в населенных пунктах в среднем до 30%.
Для реализации проекта с участием хокимията Самаркандской области и Нацкомэкологии создадут проектный офис "Яшил Самарканд". Он будет координировать в единой системе мероприятия, предусмотренные в сферах градостроительства, экологии, транспорта, строительства, туризма, промышленности и коммунального хозяйства.
Кроме того, в Самарканде внедрят специальный эколого-градостроительный режим, предусматривающий обязательность требований "зеленого строительства" для новых и реконструируемых объектов.
В рамках этих требований наладят практику применения энерго- и водосберегающих технологий, внедрения систем сортировки и переработки отходов, повышения ресурсной эффективности, а также недопущения приемки в эксплуатацию объектов, не соответствующих экологическим требованиям.
В транспортной сфере
Предусмотрен перевод Самарканда на экологически чистую модель передвижения. Для этого:
приобретут 50 современных электробусов большой вместимости;
установят 150 новых светофоров на перекрестках;
примут меры по полному переводу общественного транспорта и такси на электротранспорт к 2030 году.
“Наряду с этим будет внедрена система "Park & Ride", созданы зеленые туристические зоны с приоритетом пешеходного движения, а въезд личного автотранспорта в центр города будет поэтапно сокращаться”, — говорится в сообщении.
Развитие водной и зеленой инфраструктуры
В Самарканде:
создадут не менее 4 искусственных озер и водоемов, а в районных центрах области — не менее одного в каждом;
построят 10 новых фонтанов, а инфраструктуру существующих фонтанов модернизируют;
построят и восстановят систему арыков общей протяженностью 319 километров.
“В целях формирования защитной зеленой инфраструктуры вокруг города вдоль Новой большой кольцевой дороги будет создан "зеленый пояс" протяженностью 102,7 километра общей площадью 3 532 гектара. Этот пояс направлен на снижение потоков пыли и горячего воздуха, улучшение качества атмосферного воздуха, создание естественной защитной зоны вокруг города и усиление мер климатической адаптации”, — говорится в сообщении.
Градостроительство
Предусмотрено создание на площади 300 гектаров "Green City Samarkand". На этой территории жилые, офисные, сервисные, туристические и общественные инфраструктурные объекты будут возводить на основе международных стандартов "зеленого города".
Для снижения экологического воздействия промышленных объектов на территории "зеленой промышленной зоны" будут поэтапно внедрять наилучшие доступные технологии, системы "Zero Visible Emission" и цифрового экологического мониторинга.
Вокруг действующих промзон создадут зеленые пояса, а также примут меры по выводу за пределы города 8 промышленных предприятий I и II категорий, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью населения.
Управление отходами
На основе принципа "Zero Waste Samarkand" внедрят систему сортировки, переработки отходов и сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны.
Также запустят информационную систему цифрового картирования и фото- и видеофиксации случаев незаконного выброса отходов.
Климатическая политика
Для Самарканда разработают целевые показатели сокращения углеродных выбросов на 2030 и 2035 годы, а также дорожную карту "Carbon Neutral Samarkand".
Кроме того, запустят платформу "Green Samarkand Climate Finance Facility" для финансирования зеленых и климатических проектов и цифровую платформу "Green Samarkand Dashboard" для открытой публикации результатов и мониторинга.
В сферах туризма и биоразнообразия реализуют бренд "Green Samarkand", рейтинговую систему "Green Hotels Samarkand", методологию "Samarkand City Biodiversity Index", пилотный проект "Urban Biodiversity Samarkand" и волонтерскую программу "Сохраним биоразнообразие".
Благодаря этому Самарканд станет центром экологического туризма, зеленых инвестиций и устойчивых градостроительных решений.
“В целом в рамках проекта будут созданы организационные, финансовые и практические основы для формирования Самарканда в качестве "Столицы зеленых инвестиций и инноваций Центральной Азии", — говорится в сообщении.