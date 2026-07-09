https://uz.sputniknews.ru/20260709/uzbekistan-i-belarus-planiruyut-dovesti-tovarooborot-do-2-mlrd-58933085.html
Узбекистан и Беларусь планируют довести товарооборот до $2 млрд
Узбекистан и Беларусь планируют довести товарооборот до $2 млрд
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудили развитие двусторонних связей, новые совместные проекты и перспективы роста торговли.
2026-07-09T17:40+0500
2026-07-09T17:40+0500
2026-07-09T17:54+0500
беларусь
александр лукашенко
шавкат мирзиёев
узбекистан
товарооборот
дорожные карты
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества и доведении объема взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры лидеров двух стран прошли в узком составе и с участием членов официальных делегаций. Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние годы узбекско-белорусские отношения вышли на новый качественный уровень.Стороны приветствовали принятый План мероприятий, предусматривающий конкретные шаги по увеличению торговли, а также реализацию новых проектов кооперации в сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике, электротехнической, легкой и мебельной промышленности.Отмечено, что за последние пять лет объем взаимного товарооборота вырос почти в три раза и по итогам прошлого года достиг почти $1 млрд. С начала текущего года этот показатель увеличился еще на 30%. Сегодня в двух странах действуют около 360 совместных предприятий.Лидеры также подчеркнули важность развития регионального сотрудничества. По итогам третьего Форума регионов Узбекистана и Беларуси в Минске был сформирован значительный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений.В Минске открыли Торговый дом УзбекистанаГлава Узбекистана выразил признательность Александру Лукашенко за инициативу по созданию Аллеи узбекско-белорусской дружбы в городе Минске.Особое внимание стороны также уделили расширению культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере туризма, медицины и образования. До конца года планируется проведение совместных форумов в этих направлениях.В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в Узбекистан.По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.Также была утверждена дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026–2030 годы. Документами обменялись вице-премьеры Беларуси и Узбекистана Юрий Шулейко и Жамшид Ходжаев по итогам переговоров глав государств.Александр Лукашенко отметил, что в принятой дорожной карте по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Кроме того, стороны подписали пакет документов.
https://uz.sputniknews.ru/20260709/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-minske-foto-58918278.html
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беларусь, александр лукашенко, шавкат мирзиёев, узбекистан, товарооборот, дорожные карты, подписание документов
беларусь, александр лукашенко, шавкат мирзиёев, узбекистан, товарооборот, дорожные карты, подписание документов
Узбекистан и Беларусь планируют довести товарооборот до $2 млрд
17:40 09.07.2026 (обновлено: 17:54 09.07.2026)
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудили развитие двусторонних связей, новые совместные проекты и перспективы роста торговли.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества и доведении объема взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Переговоры лидеров двух стран прошли в узком составе и с участием членов официальных делегаций. Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние годы узбекско-белорусские отношения вышли на новый качественный уровень.
Стороны приветствовали принятый План мероприятий, предусматривающий конкретные шаги по увеличению торговли, а также реализацию новых проектов кооперации в сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике, электротехнической, легкой и мебельной промышленности.
Отмечено, что за последние пять лет объем взаимного товарооборота вырос почти в три раза и по итогам прошлого года достиг почти $1 млрд. С начала текущего года этот показатель увеличился еще на 30%. Сегодня в двух странах действуют около 360 совместных предприятий.
Лидеры также подчеркнули важность развития регионального сотрудничества. По итогам третьего Форума регионов Узбекистана и Беларуси в Минске был сформирован значительный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений.
"Стороны подтвердили приверженность дальнейшей взаимной поддержке в рамках международных структур, в том числе Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС, Движения неприсоединения", — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана выразил признательность Александру Лукашенко за инициативу по созданию Аллеи узбекско-белорусской дружбы в городе Минске.
Особое внимание стороны также уделили расширению культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере туризма, медицины и образования. До конца года планируется проведение совместных форумов в этих направлениях.
В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в Узбекистан.
По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.
"Исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам", — отметил Президент Беларуси.
Также была утверждена дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026–2030 годы.
Документами обменялись вице-премьеры Беларуси и Узбекистана Юрий Шулейко и Жамшид Ходжаев по итогам переговоров глав государств.
Александр Лукашенко отметил, что в принятой дорожной карте по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей.
"Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции", — сказал он.
Кроме того, стороны подписали пакет документов.