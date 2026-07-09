https://uz.sputniknews.ru/20260709/uzbekistan-i-belarus-planiruyut-dovesti-tovarooborot-do-2-mlrd-58933085.html

Узбекистан и Беларусь планируют довести товарооборот до $2 млрд

Узбекистан и Беларусь планируют довести товарооборот до $2 млрд

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудили развитие двусторонних связей, новые совместные проекты и перспективы роста торговли.

2026-07-09T17:40+0500

2026-07-09T17:40+0500

2026-07-09T17:54+0500

беларусь

александр лукашенко

шавкат мирзиёев

узбекистан

товарооборот

дорожные карты

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества и доведении объема взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Переговоры лидеров двух стран прошли в узком составе и с участием членов официальных делегаций. Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние годы узбекско-белорусские отношения вышли на новый качественный уровень.Стороны приветствовали принятый План мероприятий, предусматривающий конкретные шаги по увеличению торговли, а также реализацию новых проектов кооперации в сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике, электротехнической, легкой и мебельной промышленности.Отмечено, что за последние пять лет объем взаимного товарооборота вырос почти в три раза и по итогам прошлого года достиг почти $1 млрд. С начала текущего года этот показатель увеличился еще на 30%. Сегодня в двух странах действуют около 360 совместных предприятий.Лидеры также подчеркнули важность развития регионального сотрудничества. По итогам третьего Форума регионов Узбекистана и Беларуси в Минске был сформирован значительный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений.В Минске открыли Торговый дом УзбекистанаГлава Узбекистана выразил признательность Александру Лукашенко за инициативу по созданию Аллеи узбекско-белорусской дружбы в городе Минске.Особое внимание стороны также уделили расширению культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере туризма, медицины и образования. До конца года планируется проведение совместных форумов в этих направлениях.В завершение встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в Узбекистан.По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.Также была утверждена дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026–2030 годы. Документами обменялись вице-премьеры Беларуси и Узбекистана Юрий Шулейко и Жамшид Ходжаев по итогам переговоров глав государств.Александр Лукашенко отметил, что в принятой дорожной карте по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Кроме того, стороны подписали пакет документов.

https://uz.sputniknews.ru/20260709/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-minske-foto-58918278.html

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