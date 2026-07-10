https://uz.sputniknews.ru/20260710/eek-podpisala-memorandum-vostochnoafrikanskoe-soobschestvo-58960121.html

ЕЭК и Восточноафриканское сообщество подписали меморандум о сотрудничестве

ЕЭК и Восточноафриканское сообщество подписали меморандум о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Документ предусматривает развитие контактов между экспертами, обмен информацией о подходах к правоприменению, обсуждение актуальных вызовов конкурентной политики, а также изучение практики регулирования на трансграничных рынках.

2026-07-10T15:28+0500

2026-07-10T15:28+0500

2026-07-10T16:06+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Ведомство по конкуренции Восточноафриканского сообщества подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере конкурентной политики и правоприменения, сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ был подписан в Женеве в рамках 23-й сессии Межправительственной группы экспертов по конкурентной политике и праву ЮНКТАД.Документ предусматривает расширение контактов между экспертами, обмен опытом и информацией о подходах к правоприменению, совместное обсуждение актуальных вызовов конкурентной политики, а также изучение практики регулирования на трансграничных рынках.Как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, подписание меморандума стало важным этапом развития сотрудничества между региональными интеграционными объединениями.В ЕЭК отметили, что подписание документа подтверждает взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и является частью последовательной работы Комиссии по расширению международного взаимодействия в сфере конкурентной политики и правоприменения.

https://uz.sputniknews.ru/20260307/eek-eskato-gotovyat-novyy-memorandum-o-strategicheskom-sotrudnichestve-56158393.html

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