https://uz.sputniknews.ru/20260710/eek-podpisala-memorandum-vostochnoafrikanskoe-soobschestvo-58960121.html
ЕЭК и Восточноафриканское сообщество подписали меморандум о сотрудничестве
ЕЭК и Восточноафриканское сообщество подписали меморандум о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Документ предусматривает развитие контактов между экспертами, обмен информацией о подходах к правоприменению, обсуждение актуальных вызовов конкурентной политики, а также изучение практики регулирования на трансграничных рынках.
2026-07-10T15:28+0500
2026-07-10T15:28+0500
2026-07-10T16:06+0500
еаэс
еэк
меморандум
права человека
конкуренция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/15/43981455_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2a34c2173b51eefc851caabf27e067f.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Ведомство по конкуренции Восточноафриканского сообщества подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере конкурентной политики и правоприменения, сообщает пресс-служба ЕЭК. Документ был подписан в Женеве в рамках 23-й сессии Межправительственной группы экспертов по конкурентной политике и праву ЮНКТАД.Документ предусматривает расширение контактов между экспертами, обмен опытом и информацией о подходах к правоприменению, совместное обсуждение актуальных вызовов конкурентной политики, а также изучение практики регулирования на трансграничных рынках.Как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, подписание меморандума стало важным этапом развития сотрудничества между региональными интеграционными объединениями.В ЕЭК отметили, что подписание документа подтверждает взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и является частью последовательной работы Комиссии по расширению международного взаимодействия в сфере конкурентной политики и правоприменения.
https://uz.sputniknews.ru/20260307/eek-eskato-gotovyat-novyy-memorandum-o-strategicheskom-sotrudnichestve-56158393.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/15/43981455_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9e9e00aa694e48936d40c3b5a0f31d42.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, еэк, меморандум, права человека, конкуренция
еаэс, еэк, меморандум, права человека, конкуренция
ЕЭК и Восточноафриканское сообщество подписали меморандум о сотрудничестве
15:28 10.07.2026 (обновлено: 16:06 10.07.2026)
Документ предусматривает развитие контактов между экспертами, обмен информацией о подходах к правоприменению, обсуждение актуальных вызовов конкурентной политики, а также изучение практики регулирования на трансграничных рынках.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Ведомство по конкуренции Восточноафриканского сообщества подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере конкурентной политики и правоприменения, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ был подписан в Женеве в рамках 23-й сессии Межправительственной группы экспертов по конкурентной политике и праву ЮНКТАД.
"Меморандум закрепил намерение сторон развивать практическое взаимодействие и укреплять профессиональный диалог по вопросам конкуренции и стал важным шагом в расширении международного сотрудничества ЕЭК в конкурентной сфере", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает расширение контактов между экспертами, обмен опытом и информацией о подходах к правоприменению, совместное обсуждение актуальных вызовов конкурентной политики, а также изучение практики регулирования на трансграничных рынках.
Как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, подписание меморандума стало важным этапом развития сотрудничества между региональными интеграционными объединениями.
"Подписание Меморандума с Ведомством по конкуренции Восточноафриканского сообщества стало важным этапом в развитии диалога между региональными интеграционными объединениями. Этот документ создал основу для более предметного сотрудничества в сфере конкурентной политики и развития совместных подходов к вопросам регулирования на трансграничных рынках. Такой обмен практиками позволит находить более эффективные решения для развития конкурентной среды", — подчеркнул Ермолович.
В ЕЭК отметили, что подписание документа подтверждает взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и является частью последовательной работы Комиссии по расширению международного взаимодействия в сфере конкурентной политики и правоприменения.