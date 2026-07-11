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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260711/rossiyskie-voennye-ustanovili-kontrol-nad-bachevskom-v-sumskoy-oblasti-58977559.html
Российские военные установили контроль над Бачевском в Сумской области
Российские военные установили контроль над Бачевском в Сумской области
Sputnik Узбекистан
В зоне действий "Севера" ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
2026-07-11T15:31+0500
2026-07-11T15:40+0500
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спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщает министерство обороны РФ.В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода Сумской области.В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное.
https://uz.sputniknews.ru/20260704/rossiyskie-voyska-osvobodili-gorod-konstantinovku-v-dnr-58817019.html
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сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация

Российские военные установили контроль над Бачевском в Сумской области

15:31 11.07.2026 (обновлено: 15:40 11.07.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое слаживание бойцов 25-й армии группировки войск "Запад"
Боевое слаживание бойцов 25-й армии группировки войск Запад - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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В зоне ответственности "Севера" ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщает министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области", — говорится в сводке военного ведомства.
В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное.
Российские войска освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2026
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