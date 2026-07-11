https://uz.sputniknews.ru/20260711/rossiyskie-voennye-ustanovili-kontrol-nad-bachevskom-v-sumskoy-oblasti-58977559.html

Российские военные установили контроль над Бачевском в Сумской области

Российские военные установили контроль над Бачевском в Сумской области

Sputnik Узбекистан

В зоне действий "Севера" ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

2026-07-11T15:31+0500

2026-07-11T15:31+0500

2026-07-11T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, сообщает министерство обороны РФ.В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода Сумской области.В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное.

https://uz.sputniknews.ru/20260704/rossiyskie-voyska-osvobodili-gorod-konstantinovku-v-dnr-58817019.html

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