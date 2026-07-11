https://uz.sputniknews.ru/20260711/uzbekistan-kazaxstan-dogovor-sovmestnoe-upravlenie-transgranichnymi-vodami-58979439.html

Узбекистан и Казахстан договорились о совместном управлении трансграничными водами

Узбекистан и Казахстан договорились о совместном управлении трансграничными водами

Sputnik Узбекистан

Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Узбекистана и Казахстана о совместном управлении трансграничными водными объектами и их рациональном использовании.

2026-07-11T18:15+0500

2026-07-11T18:15+0500

2026-07-11T18:15+0500

узбекистан

казахстан

водные ресурсы

ратификация

сырдарья

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Узбекистана и Казахстана о совместном управлении трансграничными водными объектами и их рациональном использовании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водного хозяйства РУз.Документ был подписан 15 ноября 2025 года в Ташкенте. Его главная цель — обеспечить справедливое и эффективное использование водных ресурсов, которые имеют стратегическое значение для обеих стран.В рамках соглашения будет создана межправительственная комиссия по управлению трансграничными водными объектами между Узбекистаном и Казахстаном. Комиссия будет на постоянной основе рассматривать вопросы, связанные с использованием общих водных ресурсов, эксплуатацией межгосударственных гидротехнических сооружений и обеспечением их безопасности.Кроме того, Узбекистан и Казахстан намерены усилить обмен информацией в сфере водного хозяйства, координировать действия по управлению водными ресурсами и развивать совместные проекты.Соглашение станет важной правовой основой для эффективного использования трансграничных водных ресурсов, снижения рисков, связанных с дефицитом воды, предотвращения возможных разногласий и укрепления регионального сотрудничества в водной сфере.Особое значение для Узбекистана и Казахстана имеют воды бассейна Сырдарьи. Эти ресурсы используются для орошения сельскохозяйственных земель, обеспечения населения водой, производства электроэнергии и поддержания экологического баланса.Ранее соглашение было утверждено узбекской стороной. 6 марта 2026 года Президент Республики Узбекистан подписал постановление № ПП-88 "Об утверждении международного договора", которым документ получил официальный статус.Таким образом, Узбекистан и Казахстан формируют новую основу для совместного и устойчивого управления водными ресурсами, что станет важным фактором стабильности и развития всего региона.

https://uz.sputniknews.ru/20260704/uzbekistan-kazaxstan-uluchsheniye-kachestva-vozduxa-58823260.html

узбекистан

казахстан

сырдарья

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узбекистан, казахстан, водные ресурсы, ратификация, сырдарья