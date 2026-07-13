https://uz.sputniknews.ru/20260713/mirziyoev-vvel-v-stroy-liteyno-prokatnyy-kompleks-uzbekskogo-metallurgicheskogo-kombinata-59007448.html

Мирзиёев ввел в строй литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината

Мирзиёев ввел в строй литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината

Sputnik Узбекистан

Данный комплекс войдет в историю как первый в стране проект по производству горячекатаного листового проката

2026-07-13T14:15+0500

2026-07-13T14:15+0500

2026-07-13T14:58+0500

экономика

металлургия

узбекистан

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бекабад

комбинат

запуск

проект

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев ввел в строй литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Лидер Узбекистана поздравил коллектив комбината, ветеранов труда и зарубежных партнеров с этим знаменательным событием.Как отмечалось, в следующие пять лет в экономику республики планируют привлечь $180 млрд иностранных инвестиций, реализовать проекты по развитию социальной и производственной инфраструктуры на $27 млрд, а также построить многоквартирные жилые дома, рассчитанные на 800 тыс. семей.Такие масштабные цели увеличат спрос на металлопродукцию в 1,5 раза по сравнению с нынешним уровнем.В связи с этим президент особо отметил роль Узбекского металлургического комбината.Новый литейно-прокатный комплекс поднимет на новый уровень работу по внедрению на комбинате энергоэффективных технологий и цифровых решений, повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции.Шавкат Мирзиёев поблагодарил строителей, инженеров, технологов, машинистов, рабочих и служащих, ветеранов труда, а также зарубежных партнеров, принимавших участие в строительстве комплекса.Озвучили и дальнейшие планы по развитию Узбекского металлургического комбината:Президент подчеркнул, что металлургия — трудоемкая, но почетная отрасль, а упорная и самоотверженная работа коллектива комбината заслуживает самого высокого уважения и признания.

https://uz.sputniknews.ru/20260713/prezident-uzbekistana-proexal-do-bekabada-na-novom-elektropoezde-59003150.html

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экономика, металлургия, узбекистан, президент узбекистана, ташкентская область, бекабад, комбинат, запуск, проект