Мирзиёев ввел в строй литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината
14:15 13.07.2026 (обновлено: 14:58 13.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ввел в строй Литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Данный комплекс войдет в историю как первый в стране проект по производству горячекатаного листового проката.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев ввел в строй литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
“В ходе поездки в город Бекабад Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в строй нового литейно-прокатного комплекса на Узбекском металлургическом комбинате... Глава государства нажал символическую кнопку, дав старт работе нового литейно-прокатного комплекса”, — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана поздравил коллектив комбината, ветеранов труда и зарубежных партнеров с этим знаменательным событием.
Как отмечалось, в следующие пять лет в экономику республики планируют привлечь $180 млрд иностранных инвестиций, реализовать проекты по развитию социальной и производственной инфраструктуры на $27 млрд, а также построить многоквартирные жилые дома, рассчитанные на 800 тыс. семей.
Такие масштабные цели увеличат спрос на металлопродукцию в 1,5 раза по сравнению с нынешним уровнем.
В связи с этим президент особо отметил роль Узбекского металлургического комбината.
Новый литейно-прокатный комплекс поднимет на новый уровень работу по внедрению на комбинате энергоэффективных технологий и цифровых решений, повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ввел в строй Литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината
Шавкат Мирзиёев ввел в строй Литейно-прокатный комплекс Узбекского металлургического комбината
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Данный комплекс войдет в историю как первый в стране проект по производству горячекатаного листового проката. После ввода комплекса в эксплуатацию ежегодно будет производиться 1 миллион тонн горячекатаного листового проката общей стоимостью 8 триллионов сумов. Это позволит полностью обеспечить потребности металлургических заводов Ташкента и Самарканда в листовом прокате. Кроме того, будет создано 1,2 тысячи высокодоходных рабочих мест”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил строителей, инженеров, технологов, машинистов, рабочих и служащих, ветеранов труда, а также зарубежных партнеров, принимавших участие в строительстве комплекса.
Озвучили и дальнейшие планы по развитию Узбекского металлургического комбината:
первостепенной задачей станет покрытие потребностей комбината за счет отечественного сырья. В стране имеются 1,5 млрд тонн запасов железной руды;
в ближайшие три-четыре года за счет ввода в эксплуатацию месторождения "Тебинбулак" планируют довести объем производства стали до 1 млн тонн в год;
за счет обогащения руды месторождения "Сурун-ота" наладят ежегодное производство 600 тыс. тонн железорудного сырья. Для его переработки на территории комбината начнут строительство современного металлургического завода стоимостью $180 млн;
в течение следующих трех лет за счет инвестиций в размере $30 млн поэтапно модернизируют линии по производству стальных шаров, что позволит увеличить их мощность с 250 тыс. до 500 тыс. тонн в год;
на территории комбината создадут "Промышленный парк экологических технологий Узбекистана".
“Уже в текущем году в этом промышленном парке начнется реализация 6 проектов общей стоимостью 70 миллионов долларов по производству труб большого диаметра, мостовых кранов и фильтрационного оборудования. Их реализация позволит создать еще 660 высокодоходных рабочих мест”, — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что металлургия — трудоемкая, но почетная отрасль, а упорная и самоотверженная работа коллектива комбината заслуживает самого высокого уважения и признания.