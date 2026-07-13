https://uz.sputniknews.ru/20260713/v-uzbekistane-ustanovyat-kontrol-za-oborotom-chernyx-metallov--chto-esche-poruchil-prezident-59011710.html
В Узбекистане установят контроль за оборотом черных металлов — что еще поручил президент
В Узбекистане установят контроль за оборотом черных металлов — что еще поручил президент
Sputnik Узбекистан
Глава республики провел на Узбекском металлургическом комбинате совещание, посвященное приоритетным задачам по выводу черной металлургии на качественно новый этап развития
2026-07-13T18:13+0500
2026-07-13T18:13+0500
2026-07-13T18:13+0500
металлургия
экономика
узбекистан
президент узбекистана
бекабад
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил установить контроль за оборотом черных металлов, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель страны в ходе поездки в город Бекабад Ташкентской области провел на Узбекском металлургическом комбинате совещание, посвященное приоритетным задачам по выводу черной металлургии на качественно новый этап развития.Согласно озвученным данным, сегодня Бекабадский металлургический комбинат производит 40% металлопроката из вторичного металла, а оставшиеся 60% — за счет импортного сырья. Несмотря на то, что ежегодно в масштабах республики на комбинат поступает 700 тыс. тонн лома черных металлов, еще около 500 тыс. тонн металлолома остается в теневом обороте.В этой связи все процессы, связанные с оборотом черных металлов, будут в режиме реального времени отслеживать через электронную платформу.Президент отметил, что запасы железной руды в стране составляют 1,5 млрд тонн. Достигнута договоренность с китайскими партнерами о налаживании ежегодного производства 650 тыс. тонн этого сырья за счет обогащения руды месторождения "Сурун-ота".Кроме того, он указал на необходимость создать возможности для ежегодного производства до 1 млн тонн стали за счет реализации проекта по освоению месторождения "Тебинбулак", а также ускорить оформление соглашения о поставках 700 тыс. тонн железорудного сырья в год с металлургического комбината Таджикистана.Поскольку крупные частные предприятия готовы организовать полный технологический цикл — от проведения геологоразведочных работ и добычи сырья на месторождениях до выпуска готовой продукции, подчеркивалась необходимость создания для них благоприятных условий.Шавкат Мирзиёев отметил, что для повышения качества стали возрастает потребность в таких видах сырья, как марганец и ферросилиций. Он поручил ответственным лицам с использованием технологий ИИ провести анализ перспективных участков и разработать геологическую программу, направленную на увеличение запасов железной руды и минералов, необходимых для ее обогащения.В металлургической отрасли работают около 150 средних и малых частных предприятий. Для стабильного снабжения их сырьем создадут отдельную компанию, которая займется централизованным импортом сырья. Ей выделят $200 млн, импортное сырье будут реализовывать исключительно через биржу.Отдельно глава республики остановился на вопросах расширения ассортимента металлопродукции, укрепления кооперации между крупными металлургическими комбинатами и частными предприятиями.За счет введенного в тот же день президентом в эксплуатацию литейно-прокатного комплекса создаются возможности для освоения производства продукции общей стоимостью $1,5 млрд в сферах автомобилестроения, производства спецтехники, технологического оборудования, бытовой и сельхозтехники, а также стройматериалов.Глава государства поручил ответственным лицам подготовить пакет проектов по производству бесшовных труб, холоднокатаного проката, внедрению технологий 3D-печати и высокоточной обработки металлов.На 90 гектаров площади на территории Бекабадского металлургического комбината создадут "Промышленный парк экологических технологий Узбекистана" с готовой инфраструктурой. Здесь откроют научно-исследовательский центр (R&D) в сфере черной металлургии и современную лабораторию по выдаче сертификатов международного образца.Кроме того, руководитель страны поставил задачу разработать программу кооперационных проектов общей стоимостью $100 млн вокруг крупных металлургических предприятий Самарканда, Джизака, Намангана и Сырдарьи. Это позволит расширить цепочки создания добавленной стоимости в этих регионах и локализовать новые виды продукции.Цифровизация металлургической отрасли и внедрение технологий ИИРазработают программу, призванную за счет внедрения технологий ИИ и цифровизации повысить эффективность использования оборудования на металлургических предприятиях на 20%, снизить себестоимость продукции на 10%, энергопотребления — на 15%, а также сократить затраты на техническое обслуживание и технологические простои на 20%.Центр экономических исследований и реформ станет "мозговым центром" металлургической отрасли.Кроме того, к ней прикрепят научные центры Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов, Узбекско-корейский научно-технологический центр Комбината технологических металлов, Ташкентский государственный технический университет, Навоийский государственный горно-технологический университет, Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета, а также Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".Все они будут проводить анализ потребности в новых видах материалов, определять необходимые для удовлетворения этого спроса проекты в разрезе регионов и оптимальные технологические решения, а также направления подготовки востребованных кадров. По каждому региону разработают годовые, трехлетние и пятилетние программы.С нового учебного года на Бекабадском металлургическом комбинате создадут кафедру черной металлургии и внедрят дуальное обучение.Президент поручил Центру экономических исследований и реформ запустить цифровую платформу, которая позволит консолидировать информацию о проблемах в металлургической отрасли. Также создадут венчурный фонд по финансированию и практическому внедрению научных разработок.Подчеркнув необходимость совершить "технологический рывок" в отрасли, глава государства определил в качестве приоритетных задач:
https://uz.sputniknews.ru/20260713/mirziyoev-vvel-v-stroy-liteyno-prokatnyy-kompleks-uzbekskogo-metallurgicheskogo-kombinata-59007448.html
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металлургия, экономика, узбекистан, президент узбекистана, бекабад, ташкентская область
металлургия, экономика, узбекистан, президент узбекистана, бекабад, ташкентская область
В Узбекистане установят контроль за оборотом черных металлов — что еще поручил президент
Глава республики провел на Узбекском металлургическом комбинате совещание, посвященное приоритетным задачам по выводу черной металлургии на качественно новый этап развития.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил установить контроль за оборотом черных металлов, сообщает
пресс-служба главы государства.
Руководитель страны в ходе поездки в город Бекабад Ташкентской области провел на Узбекском металлургическом комбинате совещание, посвященное приоритетным задачам по выводу черной металлургии на качественно новый этап развития.
Согласно озвученным данным, сегодня Бекабадский металлургический комбинат производит 40% металлопроката из вторичного металла, а оставшиеся 60% — за счет импортного сырья. Несмотря на то, что ежегодно в масштабах республики на комбинат поступает 700 тыс. тонн лома черных металлов, еще около 500 тыс. тонн металлолома остается в теневом обороте.
В этой связи все процессы, связанные с оборотом черных металлов, будут в режиме реального времени отслеживать через электронную платформу.
“Для обеспечения в отрасли здоровой конкурентной среды и стабильности цен, внедрения действенных механизмов контроля в Правительстве будет создан отдельный проектный офис. Поручено с 1 августа запустить электронную платформу "Е-лом" и установить контроль за оборотом черных металлов”, — говорится в сообщении.
Президент отметил, что запасы железной руды в стране составляют 1,5 млрд тонн. Достигнута договоренность с китайскими партнерами о налаживании ежегодного производства 650 тыс. тонн этого сырья за счет обогащения руды месторождения "Сурун-ота".
Кроме того, он указал на необходимость создать возможности для ежегодного производства до 1 млн тонн стали за счет реализации проекта по освоению месторождения "Тебинбулак", а также ускорить оформление соглашения о поставках 700 тыс. тонн железорудного сырья в год с металлургического комбината Таджикистана.
Поскольку крупные частные предприятия готовы организовать полный технологический цикл — от проведения геологоразведочных работ и добычи сырья на месторождениях до выпуска готовой продукции, подчеркивалась необходимость создания для них благоприятных условий.
Шавкат Мирзиёев отметил, что для повышения качества стали возрастает потребность в таких видах сырья, как марганец и ферросилиций. Он поручил ответственным лицам с использованием технологий ИИ провести анализ перспективных участков и разработать геологическую программу, направленную на увеличение запасов железной руды и минералов, необходимых для ее обогащения.
В металлургической отрасли работают около 150 средних и малых частных предприятий. Для стабильного снабжения их сырьем создадут отдельную компанию, которая займется централизованным импортом сырья. Ей выделят $200 млн, импортное сырье будут реализовывать исключительно через биржу.
Отдельно глава республики остановился на вопросах расширения ассортимента металлопродукции, укрепления кооперации между крупными металлургическими комбинатами и частными предприятиями.
За счет введенного в тот же день президентом в эксплуатацию литейно-прокатного комплекса создаются возможности для освоения производства продукции общей стоимостью $1,5 млрд в сферах автомобилестроения, производства спецтехники, технологического оборудования, бытовой и сельхозтехники, а также стройматериалов.
Глава государства поручил ответственным лицам подготовить пакет проектов по производству бесшовных труб, холоднокатаного проката, внедрению технологий 3D-печати и высокоточной обработки металлов.
На 90 гектаров площади на территории Бекабадского металлургического комбината создадут "Промышленный парк экологических технологий Узбекистана" с готовой инфраструктурой. Здесь откроют научно-исследовательский центр (R&D) в сфере черной металлургии и современную лабораторию по выдаче сертификатов международного образца.
Кроме того, руководитель страны поставил задачу разработать программу кооперационных проектов общей стоимостью $100 млн вокруг крупных металлургических предприятий Самарканда, Джизака, Намангана и Сырдарьи. Это позволит расширить цепочки создания добавленной стоимости в этих регионах и локализовать новые виды продукции.
Цифровизация металлургической отрасли и внедрение технологий ИИ
Разработают программу, призванную за счет внедрения технологий ИИ и цифровизации повысить эффективность использования оборудования на металлургических предприятиях на 20%, снизить себестоимость продукции на 10%, энергопотребления — на 15%, а также сократить затраты на техническое обслуживание и технологические простои на 20%.
Центр экономических исследований и реформ станет "мозговым центром" металлургической отрасли.
Кроме того, к ней прикрепят научные центры Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов, Узбекско-корейский научно-технологический центр Комбината технологических металлов, Ташкентский государственный технический университет, Навоийский государственный горно-технологический университет, Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета, а также Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
Все они будут проводить анализ потребности в новых видах материалов, определять необходимые для удовлетворения этого спроса проекты в разрезе регионов и оптимальные технологические решения, а также направления подготовки востребованных кадров. По каждому региону разработают годовые, трехлетние и пятилетние программы.
С нового учебного года на Бекабадском металлургическом комбинате создадут кафедру черной металлургии и внедрят дуальное обучение.
Президент поручил Центру экономических исследований и реформ запустить цифровую платформу, которая позволит консолидировать информацию о проблемах в металлургической отрасли. Также создадут венчурный фонд по финансированию и практическому внедрению научных разработок.
Подчеркнув необходимость совершить "технологический рывок" в отрасли, глава государства определил в качестве приоритетных задач:
расширение сырьевой базы черной металлургии;
снижение импортозависимости;
широкое внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта;
освоение производства новых видов продукции;
укрепление кооперации с частным сектором.