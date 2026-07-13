https://uz.sputniknews.ru/20260713/v-uzbekistane-ustanovyat-kontrol-za-oborotom-chernyx-metallov--chto-esche-poruchil-prezident-59011710.html

В Узбекистане установят контроль за оборотом черных металлов — что еще поручил президент

В Узбекистане установят контроль за оборотом черных металлов — что еще поручил президент

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел на Узбекском металлургическом комбинате совещание, посвященное приоритетным задачам по выводу черной металлургии на качественно новый этап развития

2026-07-13T18:13+0500

2026-07-13T18:13+0500

2026-07-13T18:13+0500

металлургия

экономика

узбекистан

президент узбекистана

бекабад

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил установить контроль за оборотом черных металлов, сообщает пресс-служба главы государства.Руководитель страны в ходе поездки в город Бекабад Ташкентской области провел на Узбекском металлургическом комбинате совещание, посвященное приоритетным задачам по выводу черной металлургии на качественно новый этап развития.Согласно озвученным данным, сегодня Бекабадский металлургический комбинат производит 40% металлопроката из вторичного металла, а оставшиеся 60% — за счет импортного сырья. Несмотря на то, что ежегодно в масштабах республики на комбинат поступает 700 тыс. тонн лома черных металлов, еще около 500 тыс. тонн металлолома остается в теневом обороте.В этой связи все процессы, связанные с оборотом черных металлов, будут в режиме реального времени отслеживать через электронную платформу.Президент отметил, что запасы железной руды в стране составляют 1,5 млрд тонн. Достигнута договоренность с китайскими партнерами о налаживании ежегодного производства 650 тыс. тонн этого сырья за счет обогащения руды месторождения "Сурун-ота".Кроме того, он указал на необходимость создать возможности для ежегодного производства до 1 млн тонн стали за счет реализации проекта по освоению месторождения "Тебинбулак", а также ускорить оформление соглашения о поставках 700 тыс. тонн железорудного сырья в год с металлургического комбината Таджикистана.Поскольку крупные частные предприятия готовы организовать полный технологический цикл — от проведения геологоразведочных работ и добычи сырья на месторождениях до выпуска готовой продукции, подчеркивалась необходимость создания для них благоприятных условий.Шавкат Мирзиёев отметил, что для повышения качества стали возрастает потребность в таких видах сырья, как марганец и ферросилиций. Он поручил ответственным лицам с использованием технологий ИИ провести анализ перспективных участков и разработать геологическую программу, направленную на увеличение запасов железной руды и минералов, необходимых для ее обогащения.В металлургической отрасли работают около 150 средних и малых частных предприятий. Для стабильного снабжения их сырьем создадут отдельную компанию, которая займется централизованным импортом сырья. Ей выделят $200 млн, импортное сырье будут реализовывать исключительно через биржу.Отдельно глава республики остановился на вопросах расширения ассортимента металлопродукции, укрепления кооперации между крупными металлургическими комбинатами и частными предприятиями.За счет введенного в тот же день президентом в эксплуатацию литейно-прокатного комплекса создаются возможности для освоения производства продукции общей стоимостью $1,5 млрд в сферах автомобилестроения, производства спецтехники, технологического оборудования, бытовой и сельхозтехники, а также стройматериалов.Глава государства поручил ответственным лицам подготовить пакет проектов по производству бесшовных труб, холоднокатаного проката, внедрению технологий 3D-печати и высокоточной обработки металлов.На 90 гектаров площади на территории Бекабадского металлургического комбината создадут "Промышленный парк экологических технологий Узбекистана" с готовой инфраструктурой. Здесь откроют научно-исследовательский центр (R&D) в сфере черной металлургии и современную лабораторию по выдаче сертификатов международного образца.Кроме того, руководитель страны поставил задачу разработать программу кооперационных проектов общей стоимостью $100 млн вокруг крупных металлургических предприятий Самарканда, Джизака, Намангана и Сырдарьи. Это позволит расширить цепочки создания добавленной стоимости в этих регионах и локализовать новые виды продукции.Цифровизация металлургической отрасли и внедрение технологий ИИРазработают программу, призванную за счет внедрения технологий ИИ и цифровизации повысить эффективность использования оборудования на металлургических предприятиях на 20%, снизить себестоимость продукции на 10%, энергопотребления — на 15%, а также сократить затраты на техническое обслуживание и технологические простои на 20%.Центр экономических исследований и реформ станет "мозговым центром" металлургической отрасли.Кроме того, к ней прикрепят научные центры Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов, Узбекско-корейский научно-технологический центр Комбината технологических металлов, Ташкентский государственный технический университет, Навоийский государственный горно-технологический университет, Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета, а также Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".Все они будут проводить анализ потребности в новых видах материалов, определять необходимые для удовлетворения этого спроса проекты в разрезе регионов и оптимальные технологические решения, а также направления подготовки востребованных кадров. По каждому региону разработают годовые, трехлетние и пятилетние программы.С нового учебного года на Бекабадском металлургическом комбинате создадут кафедру черной металлургии и внедрят дуальное обучение.Президент поручил Центру экономических исследований и реформ запустить цифровую платформу, которая позволит консолидировать информацию о проблемах в металлургической отрасли. Также создадут венчурный фонд по финансированию и практическому внедрению научных разработок.Подчеркнув необходимость совершить "технологический рывок" в отрасли, глава государства определил в качестве приоритетных задач:

https://uz.sputniknews.ru/20260713/mirziyoev-vvel-v-stroy-liteyno-prokatnyy-kompleks-uzbekskogo-metallurgicheskogo-kombinata-59007448.html

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металлургия, экономика, узбекистан, президент узбекистана, бекабад, ташкентская область