https://uz.sputniknews.ru/20260714/shavkat-mirziyoev-nagradil-sotrudnitsu-uzmetkombinata-gosudarstvennoy-premiey-im-zulfii-59024512.html

Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Государственной премией им. Зульфии

Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Государственной премией им. Зульфии

Sputnik Узбекистан

Таким образом глава республики отметил достойный вклад Дилнозы Примкуловой в ускоренное развитие металлургической отрасли страны, повышение эффективности производства, расширение вовлеченности женщин в промышленности и другие заслуги

2026-07-14T14:25+0500

2026-07-14T14:25+0500

2026-07-14T14:31+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

премия

лауреат государственной премии им. зульфии

узметкомбинат

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Дилнозу Примкулову Государственной премией им. Зульфии, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. Таким образом глава республики отметил достойный вклад соотечественницы в ускоренное развитие металлургической отрасли страны, повышение эффективности производства, расширение вовлеченности женщин в промышленности и другие заслуги.Напомним, что 13 июля президент Узбекистана посетил Узметкомбинат в Бекабаде Ташкентской области и дал старт работе нового литейно-прокатного комплекса.

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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, указ, награждение, премия, лауреат государственной премии им. зульфии, узметкомбинат