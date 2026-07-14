https://uz.sputniknews.ru/20260714/shavkat-mirziyoev-nagradil-sotrudnitsu-uzmetkombinata-gosudarstvennoy-premiey-im-zulfii-59024512.html
Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Государственной премией им. Зульфии
Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Государственной премией им. Зульфии
Sputnik Узбекистан
Таким образом глава республики отметил достойный вклад Дилнозы Примкуловой в ускоренное развитие металлургической отрасли страны, повышение эффективности производства, расширение вовлеченности женщин в промышленности и другие заслуги
2026-07-14T14:25+0500
2026-07-14T14:25+0500
2026-07-14T14:31+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
награждение
премия
лауреат государственной премии им. зульфии
узметкомбинат
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Дилнозу Примкулову Государственной премией им. Зульфии, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. Таким образом глава республики отметил достойный вклад соотечественницы в ускоренное развитие металлургической отрасли страны, повышение эффективности производства, расширение вовлеченности женщин в промышленности и другие заслуги.Напомним, что 13 июля президент Узбекистана посетил Узметкомбинат в Бекабаде Ташкентской области и дал старт работе нового литейно-прокатного комплекса.
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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, указ, награждение, премия, лауреат государственной премии им. зульфии, узметкомбинат
общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, указ, награждение, премия, лауреат государственной премии им. зульфии, узметкомбинат
Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Государственной премией им. Зульфии
14:25 14.07.2026 (обновлено: 14:31 14.07.2026)
Таким образом глава республики отметил достойный вклад Дилнозы Примкуловой в ускоренное развитие металлургической отрасли страны, повышение эффективности производства, расширение вовлеченности женщин в промышленности и другие заслуги.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил сотрудницу Узметкомбината Дилнозу Примкулову Государственной премией им. Зульфии, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает
пресс-служба руководителя страны.
Таким образом глава республики отметил достойный вклад соотечественницы в ускоренное развитие металлургической отрасли страны, повышение эффективности производства, расширение вовлеченности женщин в промышленности и другие заслуги.
“За…активное участие в общенациональном движении по популяризации чтения, а также за проявление упорства, знаний и квалификации, трудолюбия и патриотизма, служащих примером для молодежи Нового Узбекистана, наградить специалиста литейно-прокатного комплекса акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат" Примкулову Дилнозу Фарход кизи Государственной премией имени Зульфии”, — говорится в тексте документа.
Напомним, что 13 июля президент Узбекистана посетил
Узметкомбинат в Бекабаде Ташкентской области и дал старт работе нового литейно-прокатного комплекса.