https://uz.sputniknews.ru/20260718/rustam-djuraev-vozglavil-gosudarstvennuyu-slujbu-bezopasnosti-prezidenta-uzbekistana-59113582.html

Рустам Джураев возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана

Рустам Джураев возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане назначен новый председатель Государственной службы безопасности Президента.

2026-07-18T11:35+0500

2026-07-18T11:35+0500

2026-07-18T13:32+0500

назначение

президент узбекистана

безопасность

служба безопасности

указ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/0c/14959369_8:0:1274:712_1920x0_80_0_0_d3f042c4fd989eaa159c256d0c77b296.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Рустам Мирзаевич Джураев назначен новым председателем Государственной службы безопасности Президента Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства. В руководстве Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан произошли кадровые изменения. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.Также Рустаму Джураеву присвоено специальное звание генерал-лейтенанта.До назначения он занимал должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента общественной безопасности МВД. До января 2026 года руководил Национальной гвардией Узбекистана.Алишер Усманов освобожден от должности председателя Государственной службы безопасности Президента, которую он занимал с декабря 2020 года.

https://uz.sputniknews.ru/20260701/komanduyuschemu-natsgvardii-uzbekistana-naznachili-pervogo-zama-58727794.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

назначение, президент узбекистана, безопасность, служба безопасности, указ