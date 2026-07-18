https://uz.sputniknews.ru/20260718/rustam-djuraev-vozglavil-gosudarstvennuyu-slujbu-bezopasnosti-prezidenta-uzbekistana-59113582.html
Рустам Джураев возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана
Рустам Джураев возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане назначен новый председатель Государственной службы безопасности Президента.
2026-07-18T11:35+0500
2026-07-18T11:35+0500
2026-07-18T13:32+0500
назначение
президент узбекистана
безопасность
служба безопасности
указ
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Рустам Мирзаевич Джураев назначен новым председателем Государственной службы безопасности Президента Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства. В руководстве Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан произошли кадровые изменения. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.Также Рустаму Джураеву присвоено специальное звание генерал-лейтенанта.До назначения он занимал должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента общественной безопасности МВД. До января 2026 года руководил Национальной гвардией Узбекистана.Алишер Усманов освобожден от должности председателя Государственной службы безопасности Президента, которую он занимал с декабря 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20260701/komanduyuschemu-natsgvardii-uzbekistana-naznachili-pervogo-zama-58727794.html
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назначение, президент узбекистана, безопасность, служба безопасности, указ
назначение, президент узбекистана, безопасность, служба безопасности, указ
Рустам Джураев возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана
11:35 18.07.2026 (обновлено: 13:32 18.07.2026)
В Узбекистане назначен новый председатель Государственной службы безопасности Президента.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Рустам Мирзаевич Джураев назначен новым председателем Государственной службы безопасности Президента Узбекистана, сообщила
пресс-служба главы государства.
В руководстве Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан произошли кадровые изменения. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Также Рустаму Джураеву присвоено специальное звание генерал-лейтенанта.
До назначения он занимал должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента общественной безопасности МВД. До января 2026 года руководил Национальной гвардией Узбекистана.
Алишер Усманов освобожден от должности председателя Государственной службы безопасности Президента, которую он занимал с декабря 2020 года.