https://uz.sputniknews.ru/20260718/uzbekistan-katar-ukreplenie-strategicheskogo-partnyorstva-59120376.html
Бахтиёр Саидов и посол Катара обсудили укрепление стратегического партнерства
Бахтиёр Саидов и посол Катара обсудили укрепление стратегического партнерства
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также подготовке к предстоящим совместным мероприятиям.
2026-07-18T18:31+0500
2026-07-18T18:31+0500
2026-07-18T18:39+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Республике Узбекистан Е.П. Хасаном бин Хамзой Хашимом. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.В ходе переговоров стороны обсудили укрепление стратегического партнерства и реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики и туризмаОсобое внимание собеседники уделили графику предстоящих совместных мероприятий, а также актуальным направлениям взаимодействия в рамках международных организаций.Саидов отметил, что в ходе встречи посол передал искреннюю признательность катарской стороны за недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Доху в связи с кончиной бывшего Эмира Государства Катар Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, и лично выраженные им соболезнования.
https://uz.sputniknews.ru/20260715/shavkat-mirziyoev-posetil-katar-v-svyazi-s-konchinoy-byvshego-emira-etoy-strany-59035423.html
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бахтиёр саидов, посол, встреча, катар, мид узбекистана, политика, инвестиции, энергетика, транспорт, дипломатические отношения
бахтиёр саидов, посол, встреча, катар, мид узбекистана, политика, инвестиции, энергетика, транспорт, дипломатические отношения
Бахтиёр Саидов и посол Катара обсудили укрепление стратегического партнерства
18:31 18.07.2026 (обновлено: 18:39 18.07.2026)
На встрече в Ташкенте особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также подготовке к предстоящим совместным мероприятиям.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Республике Узбекистан Е.П. Хасаном бин Хамзой Хашимом. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
В ходе переговоров стороны обсудили укрепление стратегического партнерства и реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
"Обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Катаром, а также последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем уровне", — написал Саидов.
Состоялся обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.
Особое внимание собеседники уделили графику предстоящих совместных мероприятий, а также актуальным направлениям взаимодействия в рамках международных организаций.
Саидов отметил, что в ходе встречи посол передал искреннюю признательность катарской стороны за недавний визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Доху в связи с кончиной бывшего Эмира Государства Катар Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, и лично выраженные им соболезнования.