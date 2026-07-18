https://uz.sputniknews.ru/20260718/yuniory-uzbekistan-i-mesto-medalniy-zachet-cha-dzyudo-iordaniya-59117044.html
Юниоры Узбекистана завоевали I место в медальном зачете ЧА по дзюдо в Иордании
Юниоры Узбекистана завоевали I место в медальном зачете ЧА по дзюдо в Иордании
Sputnik Узбекистан
По итогам турнира узбекские дзюдоисты завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, что позволило сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете.
2026-07-18T14:41+0500
2026-07-18T14:41+0500
2026-07-18T14:51+0500
дзюдо
спортивные соревнования
иордания
узбекистан
медали
золотая медаль
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/12/59112346_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_f56c736a009ef2920d1c5e9cc77e9d6e.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по дзюдо стала победителем чемпионата Азии среди юниоров, который завершился в Аммане. По итогам турнира узбекские спортсмены завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном медальном зачете, сообщает НОК.Во второй соревновательный день представители узбекской команды показали высокий результат, пополнив копилку сборной пятью золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.Узбекистанские дзюдоисты заняли I место в общекомандном зачете Кубка Азии среди юниоровЗолотые медали завоевали:Серебряными призерами стали:Бронзовую медаль завоевала:Таким образом, по итогам турнира узбекские дзюдоисты завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, что позволило сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете.С 18 июля в Аммане стартуют соревнования среди молодежи, где сборная Узбекистана также продолжит борьбу за новые награды.
https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-zavoeval-12-medaley-pervyy-den-chempionat-azii-dzyudo-59083047.html
иордания
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/12/59112346_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_1abaa7695b40a1077855ff0a4191afc6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дзюдо, спортивные соревнования, иордания, узбекистан, медали, золотая медаль, серебро, бронза
дзюдо, спортивные соревнования, иордания, узбекистан, медали, золотая медаль, серебро, бронза
Юниоры Узбекистана завоевали I место в медальном зачете ЧА по дзюдо в Иордании
14:41 18.07.2026 (обновлено: 14:51 18.07.2026)
По итогам турнира узбекские дзюдоисты завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, что позволило сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Юношеская сборная Узбекистана по дзюдо стала победителем чемпионата Азии среди юниоров, который завершился в Аммане. По итогам турнира узбекские спортсмены завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном медальном зачете, сообщает
НОК.
Во второй соревновательный день представители узбекской команды показали высокий результат, пополнив копилку сборной пятью золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.
"В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по дзюдо среди юниоров. Во второй соревновательный день представители сборной Узбекистана завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали", — говорится в сообщении.
Золотые медали завоевали:
в весовой категории до 73 кг — Бехрузбек Усмонов;
до 90 кг — Журабек Эшпулатов;
свыше 90 кг — Алибек Дурдыев;
до 57 кг — Зухра Алимова;
до 63 кг — Паризода Йулдошева.
Серебряными призерами стали:
до 81 кг — Самандар Суннатов;
до 63 кг — Динора Самандарова.
Бронзовую медаль завоевала:
до 70 кг — Пошшожон Жумабоева.
Таким образом, по итогам турнира узбекские дзюдоисты завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, что позволило сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете.
С 18 июля в Аммане стартуют соревнования среди молодежи, где сборная Узбекистана также продолжит борьбу за новые награды.