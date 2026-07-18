https://uz.sputniknews.ru/20260718/yuniory-uzbekistan-i-mesto-medalniy-zachet-cha-dzyudo-iordaniya-59117044.html

Юниоры Узбекистана завоевали I место в медальном зачете ЧА по дзюдо в Иордании

Юниоры Узбекистана завоевали I место в медальном зачете ЧА по дзюдо в Иордании

Sputnik Узбекистан

По итогам турнира узбекские дзюдоисты завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, что позволило сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете.

2026-07-18T14:41+0500

2026-07-18T14:41+0500

2026-07-18T14:51+0500

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по дзюдо стала победителем чемпионата Азии среди юниоров, который завершился в Аммане. По итогам турнира узбекские спортсмены завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном медальном зачете, сообщает НОК.Во второй соревновательный день представители узбекской команды показали высокий результат, пополнив копилку сборной пятью золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами.Узбекистанские дзюдоисты заняли I место в общекомандном зачете Кубка Азии среди юниоровЗолотые медали завоевали:Серебряными призерами стали:Бронзовую медаль завоевала:Таким образом, по итогам турнира узбекские дзюдоисты завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград, что позволило сборной Узбекистана занять первое место в общекомандном зачете.С 18 июля в Аммане стартуют соревнования среди молодежи, где сборная Узбекистана также продолжит борьбу за новые награды.

https://uz.sputniknews.ru/20260717/uzbekistan-zavoeval-12-medaley-pervyy-den-chempionat-azii-dzyudo-59083047.html

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