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https://uz.sputniknews.ru/20260723/v-tashkente-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-spetstexniki-i-mexanizmov-59205647.html
В Ташкенте построят завод по производству спецтехники и механизмов
В Ташкенте построят завод по производству спецтехники и механизмов
Sputnik Узбекистан
Новое предприятие разместится на территории 10 гектаров и позволит локализовать производство продукции на 15–$18 млн в год
2026-07-23T10:14+0500
2026-07-23T11:18+0500
ташкентская область
нурафшан
предприятия
импортозамещение
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
ташкент
узбекистан
специальная техника
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Янгихаётском районе столицы Узбекистана построят завод по производству спецтехники и механизмов, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия "Нурафшон махсус техника" в городе Нурафшан особое внимание уделил расширению локализации, развитию промышленной кооперации и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.Он ознакомился с производственными процессами, готовой продукцией и современными технологическими решениями.Предприятие построили на площади 25,8 гектара в рамках проекта стоимостью $50 млн. Здесь под брендом “KRANTAS” производят специальные автомобили, военную технику и различные механизмы. Постоянной работой обеспечили свыше 300 квалифицированных специалистов.В производстве используют оборудование и технологии из России, США, Германии, Италии, Швеции, Китая и Турции.За прошедший период здесь выпустили около 2,5 тыс. тонн металлоконструкций, свыше 300 автомобильных надстроек, более 200 шасси и 20 тракторов. В прошлом году заказчикам поставлено техники и механизмов на 275 млрд сумов.Предприятие расширяет выпуск импортозамещающей продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20260722/shavkat-mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-novoy-avtodorogi-tashkent--samarkand--59194718.html
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ташкентская область, нурафшан, предприятия, импортозамещение, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, ташкент, узбекистан, специальная техника
ташкентская область, нурафшан, предприятия, импортозамещение, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, ташкент, узбекистан, специальная техника

В Ташкенте построят завод по производству спецтехники и механизмов

10:14 23.07.2026 (обновлено: 11:18 23.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству спецтехники и механизмов
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству спецтехники и механизмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Новое предприятие разместится на территории 10 гектаров и позволит локализовать производство продукции на $15-18 млн в год.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Янгихаётском районе столицы Узбекистана построят завод по производству спецтехники и механизмов, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия "Нурафшон махсус техника" в городе Нурафшан особое внимание уделил расширению локализации, развитию промышленной кооперации и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
Он ознакомился с производственными процессами, готовой продукцией и современными технологическими решениями.
Предприятие построили на площади 25,8 гектара в рамках проекта стоимостью $50 млн. Здесь под брендом “KRANTAS” производят специальные автомобили, военную технику и различные механизмы. Постоянной работой обеспечили свыше 300 квалифицированных специалистов.
В производстве используют оборудование и технологии из России, США, Германии, Италии, Швеции, Китая и Турции.
За прошедший период здесь выпустили около 2,5 тыс. тонн металлоконструкций, свыше 300 автомобильных надстроек, более 200 шасси и 20 тракторов. В прошлом году заказчикам поставлено техники и механизмов на 275 млрд сумов.
Предприятие расширяет выпуск импортозамещающей продукции.

“Для дальнейшего развития (выпуска импортозамещающей продукции — прим. ред.) в Янгихаётском районе Ташкента планируется построить новый завод на территории 10 гектаров. Это позволит локализовать производство продукции на 15–18 миллионов долларов США в год”, — говорится в сообщении.

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