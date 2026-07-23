https://uz.sputniknews.ru/20260723/v-tashkente-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-spetstexniki-i-mexanizmov-59205647.html

В Ташкенте построят завод по производству спецтехники и механизмов

В Ташкенте построят завод по производству спецтехники и механизмов

Sputnik Узбекистан

Новое предприятие разместится на территории 10 гектаров и позволит локализовать производство продукции на 15–$18 млн в год

2026-07-23T10:14+0500

2026-07-23T10:14+0500

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ташкентская область

нурафшан

предприятия

импортозамещение

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

ташкент

узбекистан

специальная техника

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Янгихаётском районе столицы Узбекистана построят завод по производству спецтехники и механизмов, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия "Нурафшон махсус техника" в городе Нурафшан особое внимание уделил расширению локализации, развитию промышленной кооперации и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.Он ознакомился с производственными процессами, готовой продукцией и современными технологическими решениями.Предприятие построили на площади 25,8 гектара в рамках проекта стоимостью $50 млн. Здесь под брендом “KRANTAS” производят специальные автомобили, военную технику и различные механизмы. Постоянной работой обеспечили свыше 300 квалифицированных специалистов.В производстве используют оборудование и технологии из России, США, Германии, Италии, Швеции, Китая и Турции.За прошедший период здесь выпустили около 2,5 тыс. тонн металлоконструкций, свыше 300 автомобильных надстроек, более 200 шасси и 20 тракторов. В прошлом году заказчикам поставлено техники и механизмов на 275 млрд сумов.Предприятие расширяет выпуск импортозамещающей продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20260722/shavkat-mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-novoy-avtodorogi-tashkent--samarkand--59194718.html

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ташкентская область, нурафшан, предприятия, импортозамещение, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, ташкент, узбекистан, специальная техника